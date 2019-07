Lacko chce vyškrtnout Slovakia Ring ze seznamu tratí, kde ještě nevyhrál

před 32 minutami

Po maďarské smůle chce úřadující vicemistr Evropy Adam Lacko s novým tahačem Buggyra VK50 o tomto víkendu na Slovakia Ringu znovu bojovat ve špičce závodního pole a nasbírat co nejvíce bodů.

Po skvělé premiéře nového tahače v Misanu přišlo na Hungaroringu vystřízlivění. Český jezdec během víkendu nasbíral pouhých devět bodů a z průběžného vedení v šampionátu se propadl na šestou příčku.

Podle manažera Buggyry Jana Kalivody ale není důvod propadat panice. Vždyť vývoj roudnického tahače, který vládl ME v letech 2007 až 2009, trval celé tři roky.

"Po Misanu a Hungaroringu víme, že pokud VK50 funguje alespoň z 90 procent podle našich představ, vyhráváme. A to je pro nás v této chvíli nejdůležitější. S dětskými nemocemi se počítalo, pracujeme na jejich odstranění. Nemáme sebemenší důvod nevěřit Davidovi Vršeckému s Robinem Dolejšem, podle kterých má auto vítězný potenciál," míní Kalivoda.

Podobně relativně klidný zůstává i Lacko. Ten připomíná, že k nevalnému výsledku na Hungaroringu přispěly především problémy s omezovačem rychlosti, po kterých následovala sobotní diskvalifikace.

"Pokud si dobře pamatuji, obtíže spojené s opakovaným překročením rychlosti jsem řešil naposled tuším v roce 2005 na Nürburgringu. Naštěstí se jedná o trable z kategorie snadno řešitelných. Nebo si to alespoň myslím," uvedl 34letý jezdec.

"I takový Lewis Hamilton o víkendu v Rakousku prohrál. Ne, že by mě ztráta 41 bodů na vedoucího Jochena Hahna těšila, na druhou stranu mám stíhací jízdy rád. A do konce šampionátu zbývá ještě strašně moc času a bodů," věří Lacko.

Jednička Buggyry by o víkendu na Slovakia Ringu ráda porušila jednu nemilou tradici - na trati na jihu Slovenska jako na jedné z mála ještě nikdy nevyhrála. "To je sice pravda, na Slovensku se ale jelo zatím jenom dvakrát. Nevidím důvod, proč by nemohlo platit, že to vyjde do třetice všeho dobrého," zakončil své povídání mistr Evropy z roku 2017.