Hahn oslavil titul už v Le Mans, obhájce Lacko si jistí druhou pozici

před 36 minutami

Nedělní závody ve francouzském Le Mans rozhodli o držiteli letošního titulu mistra Evropy v závodech tahačů na okruzích.

Le Mans - I když Adam Lacko v nedělních závodech mistrovství Evropy tahačů na okruzích v Le Mans nevybojoval další pódiové umístění, jistí si pilot Buggyry celkové druhé místo. Před svými pronásledovateli má 25bodový náskok, v Jaramě se v posledním podniku sezony bude rozdávat už jen 60 bodů.

Už v prvním závodě si vítězstvím jeho největší rival Jochen Hahn definitivně pojistil pátý titul mistra Evropy. Český jezdec po 30vteřinové penalizaci za sražení kuželek vytyčující dráhu vypadl z bodované desítky a byl klasifikováván na 12. pozici. "Na startu mi klouzla spojka a už se to jen vezlo. Asi nejhorší závod letošní sezony. Raději na něj rychle zapomenout," smutnil 34letý pilot.

Druhý závod přinesl lídrovi Buggyry alespoň čtyři body. Dojel sice osmý, ale protože Brit Ryan Smith nemá nárok na body, byl do hodnocení ME klasifikován o příčku lépe.

"Na startu to byl pěkný chaos. Startovat takto zezadu je vždy nepříjemné, protože nevíte, co přijde. V první zatáčce jsme se tam ťukli s Olym (Janesem, týmovým kolegou - ponz. red.), ale naštěstí to nebylo nic vážného. Bohužel z dvanáctého místa na startu se víc udělat nedalo," konstatoval loňský šampion.

Poslední jízdu v Le Mans vyhrál španělský veterán Antonio Albacete, který se tak zařadil na třetí příčku do čela vyrovnané skupiny Lackových pronásledovatelů. Do ní patří ještě Norbert Kiss z Maďarska a Němec Sascha Lenz. Tito tři jezdci se vejdou do devíti bodů.

