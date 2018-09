Lacko se v Le Mans trápil s novým asfaltem, přesto se postavil na stupně vítězů

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Adam Lacko také v Le Mans potvrdil tradici, že na každém okruhu, kde se zatím v této sezoně jel podnik evropského šampionátu tahačů na okruzích, byl na stupních vítězů.

Le Mans - Adam Lacko v sobotních závodech mistrovství Evropy tahačů na okruzích vystoupal na stupně vítězů. Pilot Buggyry se sice v Le Mans trápil s novým kluzkým asfaltem, ale po pátém místě v úvodní jízdě dokázal v té druhé vybojovat třetí pozici.

Obhájce titulu tak zároveň zatím odvrátil předčasnou korunovaci svého rivala Jochena Hahna. Německý jezdec má před posledními šesti jízdami sezony náskok 77 bodů. K mání je ale už jen 90 bodů.

Adam Lacko se úvodní jízdou víkendu doslova protrápil. Z deváté pozice, na kterou se propadl po startu, se dokázal probojovat na šestou, což se v danou chvíli rovnalo maximu možného. Po trestu Raného Reinerta se dodatečně posunul o příčku výš.

"Je to trápení, prostě nám to tu vůbec nejede. Oproti loňsku je tu nový povrch a zatím se nám nedaří najít ideální nastavení podvozku. Musíme s tím do dalšího závodu něco udělat. Takhle to nejde," lamentoval čtyřiatřicetiletý pilot.

Druhý - s otočeným pořadím první osmičky - pro něj dopadl mnohem lépe. I když na něj tvrdě útočil rival Hahn, udržel si jezdec Buggyry třetí pozici.

"Po startu jsem jen sledoval, co tam René Reinert předvádí a bylo mi jasné, že to musí dopadnout špatně. Naštěstí jen pro něj. Já se chvíli pokoušel dostat před Steffi Halmovou, ale víc jsem se pak pral s autem. Teplota stoupala víc a víc, a když se pak do toho ještě přidal Hahn… Oddychl jsem si až po odmávání závodu," řekl Lacko, jehož problémům však nebyl ještě konec.

"Do boxů jsem nedojel, protože mi po průjezdu cílem úplně přestalo jet auto. Ze třetího místa mám radost. Všechny své rivaly jsem nechal za sebou," dodal český jezdec.

Závody ME tahačů v Le Mans (Francie):

První závod: 1. Hahn (Něm./Iveco) 23:17,734, 2. Lenz (Něm./MAN) -1,758, 3. Kiss (Maď./Mercedes) -7,297, …5. Lacko (ČR/Buggyra) -14,494.

Druhý závod: 1. Kursim (Něm./Iveco) 23:24,477, 2. Halmová (Něm./Iveco) -1,819, 3. Lacko -2,763, …17. Vojtíšek (ČR/MAN) -3 kola.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 307, 2. Lacko 230, 3. Albacete (Šp./MAN) 195.