"Slepý bandita" pokořil mostecký okruh. V závodním autě a za pomoci navigátora

I když ostrá závodní sezona ještě nezačala, mostecký okruh má už nyní první letošní rekord. Je výjimečný, postaral se o něj totiž nevidomý jezdec Petr Haluška. V závodním Renaultu objel mostecký autodrom za čtyři minuty.

Nevidomý Petr Haluška při rekordu na mosteckém autodromu | Foto: Autodrom Most

Nevidomý Petr Haluška (vpravo) a jeho navigátor Jaroslav Ševčík při rekordu na mosteckém autodromu | Foto: Autodrom Most

V pondělí se nad Mostem střídaly přeháňky s chvilkovými záblesky sluníčka. Pro závodní piloty a jejich stroje to nebyly zrovna podmínky vhodné pro zdolávání rekordů. Přesto jeden takový padl.

Postaral se o něj třicetiletý nevidomý masér Petr Haluška. S bravurou zkušeného pilota usedl za volant závodního Renaultu Clio v barvách týmu Buggyra Zero Mileage Racing a beze strachu se vydal zdolat 4222 metrů dlouhou výzvu zvanou Autodrom Most.

Vedle "Slepého bandity", jak si Haluška říká, usedl po vzoru paralympijských závodů nevidomých jeho trasér. Role navigátora se ujal Jaroslav Ševčík z firmy 301 specializované na závodní simulátory.

"Musel jsem se pekelně soustředit, pořád mluvit. Ale myslím, že jsme se sehráli. Přiznávám ale, že při ostré premiéře jsem se zapotil. V jednu chvíli jsme totiž skončili mimo dráhu, málem jsem prošlápl podlahu," uvedl kopilot.

Dvojice v červeno-černém Cliu se vydala ke dvěma měřeným pokusům, z nichž vyšel výsledný nejlepší čas na jedno kolo 4:42 minuty a maximální rychlost 101 km/h.

"Mám hroznou radost, že se to povedlo. Je to samozřejmě i o bezpečnosti, zpočátku jsem jel opatrně. Věřím, že ještě dostanu příležitost, abych se mohl zlepšovat. Všem, kteří mi tohle umožnili, chci moc poděkovat. A samozřejmě, nedokázal bych to bez svého navigátora. Určitě si prožil více strachu než já," uvedl v boxech šťastný Haluška, který už řídil dokonce i tank.