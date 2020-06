Velmi rychlé geny z Madridu. Otec a syn Sainzové si podmanili terén i okruhy

Jméno Carlos Sainz je synonymem úspěchu. Zatím jich má na svém kontě výrazně více 58letý otec, jeho o 33 let mladší syn ale ve formuli 1 míří do Ferrari.

Rodinné klany patří k motoristickému sportu odnepaměti. Stačí jen jména jako Stuck, Hill, Andretti, Rosberg a nejnověji také Schumacher.

Slavní otcové mívají často velmi rychlé syny, kteří kráčejí v jejich šlépějích. Ale aby otce rallyového šampiona následoval jeho talentovaný potomek na okruhy, to se tak často nestává. Přesně to je případ dynastie Sainzů, jejíž oba členy rozlišuje jen přídomek starší a mladší.

"Jsem hrdý otec. Hlavně proto, že vím, jak moc musel Carlos bojovat o to, aby se dostal tam, kde teď je. Do formule 1. Kdyby si vybral cestu rallye, mohl bych mu pomoci více. I tak se o to snažím, co mi to jde," prohlásil mistr terénu Carlos Sainz senior, který tento týden získal prestižní Cenu princezny asturské za přístup a úspěchy ve sportu.

S Toyotou na vrchol

Budoucí hvězda světa rychlostních zkoušek se narodila v hlavním městě Španělska roku 1962. Ve věku 25 let - tedy v době, kdy má jeho syn odjetých už pět sezon v F1 - Sainz senior debutoval ve světovém šampionátu v rallye.

Vrchol přišel s přelomem dekády a působením v továrním týmu Toyoty. S Celicou se stal mistrem světa v letech 1990 a 1992. Tehdy také získal přezdívku "EL Matador".

"Byl jsem asi vůbec prvním Španělem u Toyoty. Moji týmoví parťáci z druhé posádky, Juha Kankkunen a Juha Piironen, mi začali říkat 'Hej, matadore!'. Ze španělštiny znali jen slova matador, siesta a paella…," smál se španělský pilot při vzpomínce na své finské kolegy.

Toyotu pak vyměnil za Lancii, Subaru i Ford, ale srdce ho táhlo zpátky k japonskému vozu. Nechybělo moc a Toyota Corolla WRC ho v roce 1998 přivezla ke třetímu titulu mistra světa.

V poslední soutěží sezony, jíž byla Britská rallye, mu stačilo dojet čtvrtý. Jenže 300 metrů před koncem úplně poslední rychlostní zkoušky Španěla zradila technika. Šampionem se o pouhé dva body stal Tommi Mäkinen v Mitsubishi.

Ve světovém šampionátu vydržel Carlos Saonz senior až do roku 2005. Během své kariéry vyhrál 26 soutěží světového šampionátu a neuvěřitelných 757 "erzet".

"EL Matador" ani pak nezůstal v klidu a už v roce 2006 debutoval v Rallye Dakar. V ní slavil čtyři triumfy v celkovém pořadí automobilů (pokud počítáme i Středoevropskou rallye, jež v roce 2008 Dakar z bezpečnostních důvodů nahradila) a dohromady 41 etap.

Co je podstatné, Sainze nezastavila ani blížící se šedesátka. V roce 2018 vyhrál Dakar v Peugeotu a letos za volantem Mini.

Z Mostu až do formule 1

V té době už mohli motorističtí fanoušci souběžně sledovat kariéru jeho syna Carlose juniora. Ten se narodil v roce 1994. "První elektrické autíčko jsem měl už ve dvou letech, dělal jsem s ním psí kusy na dvorku. V pěti jsem poprvé usedl do motokáry a pak se má kariéra vyvíjela strašně rychle."

V sedmnácti letech se objevil také na mosteckém Autodromu, kde vyhrál jeden ze tří závodů seriálu formule Renault 2.0 NEC, který na konci sezony celý ovládl. Mezi jeho největšími soupeři byli další budoucí piloti F1: Daniil Kvjat a Stoffel Vandoorne.

Před čtyřmi lety Sainz junior zvítězil v sérii formule Renault 3.5 a pak už rovnou zamířil do F1. V kokpitu Toro Rossa debutoval ve veku 20 let, 6 měsíců a 14 dní.

Jak už se stalo u béčka týmu nápojového magnáta Dietricha Mateschitze téměř pravidlem, frustrovaný mladík, který nedostal šanci prosadit se do Red Bullu, šel hledat štěstí jinde.

V polovině sezony 2017 zamířil Carlos Sainz junior do Renaultu a loni se upsal McLarenu. Ale to není zdaleka jeho poslední přestup v F1. Od roku 2021 bude závodit za Ferrari.

"Pilot formule 1 jede na okruhu, kde v kvalifikaci i závodě zná dokonale každou zatáčku. Víte, jaký stupeň máte zařadit a jakou stopou jet. Je to všechno o přesnosti a o tom, jak dobře jste využili svůj monopost do absolutního limitu a pokusili se z něj vytlačit každou setinu sekundy. Rallye je stejná, jen s trochou improvizace a využití pocitu z jízdy," popsal současný jezdec McLarenu, v čem jsou si podle něj formule 1 i rallye podobné.

Objeví se někdy slavný syn po boku svého neméně slavného otce na startu Rallye Dakar? "Až budu moci na Dakaru startovat, bude tátovi sedmdesát. A to už doufám - kvůli jeho zdraví i zdraví mámy - závodit nebude. Jednou si rallye chci určitě zkusit. Teď jsem ale stoprocentně koncentrovaný na formuli 1 a nemůžu se soustředit na něco jiného," dodal rodák z Madridu.