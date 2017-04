Už před sezonou jsou tři plochodrážní jezdci zraněni

před 1 hodinou

Letošní plochodrážní sezonu otevře v sobotu 8. dubna na pražské Markétě už tradiční závod Prague Open. Vrcholnou akcí pak bude 10. června 21. ročník Grand Prix za účasti kompletní světové špičky. Bohatý program s řadou dalších zajímavých závodů uzavře 2. října Tomíčkův memoriál. "Ekonomicky jsme zhruba ve stejné situaci jako loni, takže věřím, že nejen organizačně, ale i finančně všechny akce zvládneme," řekl úvodem rozhovoru pro Aktuálně.cz Pavel Ondrašík, sportovní ředitel Auto Klubu Markéta.

Jakou váhu přikládáte sobotnímu Prague Open a co si od tohoto závodu slibujete?

Je to důležitý závod před zahájením evropských ligových soutěží a zároveň poskytne aspoň malý obrázek, kdo se v jaké formě nachází a má i určitou šanci na účast v červnové Grand Prix. Ze zahraničních závodníků se ho zúčastní dva Němci a dva Poláci. Největším favoritem je Václav Milík, současná česká plochodrážní jednička. Je jen škoda, že tři další výborní jezdci zůstanou kvůli zranění pouhými diváky.

Jak je možné, že už před zahájením sezony jsou na marodce tři plochodrážníci?

Matěj Kůs investoval v zimě do přípravy velké množství peněz i energie, ale při tréninku v Polsku si při kontaktu s jiným jezdcem způsobil zlomeninu kůstky v nártu. Po operačním zákroku má v noze šroub, ale do tří týdnů by snad mohl být v pořádku. Michal Škurla měl na podzim problémy s ramenem a po období klidu se mu bolest vrátila. Lékaři zjistili potrhaný vaz. Tento týden ho čeká také operace a po ní dva až tři měsíce léčení. A do třetice Zdeněk Holub si při práci na soustruhu způsobil zranění oka. Není to naštěstí nic vážného, ale na trať plnou prachu ho doktoři samozřejmě také hned nepustili. Lze si jen přát, aby tato trojice stihla ty nejdůležitější letošní závody.

Má z nich někdo naději na účast v Grand Prix?

Pouze Kůs a dále pak Milík, Josef Franc, Tomáš Suchánek a Hynek Štichauer. Jeden z nich, podle momentální výkonnosti, obdrží divokou kartu, na kterou má každý pořadatel tohoto závodu nárok. Rozhodnutí padne v první polovině května. Jinak v tomto dvanáctidílném seriálu došlo ve srovnání s loňskem jen ke kosmetickým úpravám. Jediným novým místem je litevský Daugavpilis, kam se tento závod vrací po dvou letech.

Už začaly přípravy na pražskou Grand Prix, která je v letošním pořadí za Slovinskem, Polskem a Litvou jako čtvrtá v pořadí?

Ty začaly hned po loňském ročníku. Kromě dlouhé řady organizačních věcí je naše velká pozornost soustředěna na úpravu dráhy v zatáčkách. Od letošního roku totiž platí z bezpečnostních důvodů nařízení o nových bariérách, což je povinnost pro všechny pořadatele světových i evropských šampionátů. V délce přibližně dvaceti metrů je potřeba zřídit pružné mantinely, které by zachytily jezdce a zmírnily jeho náraz. K této úpravě dojde na šesti stadionech v České republice. Je pravda, že v tomto kritickém místě dochází ke třem čtvrtinám pádů. Určitě je to investice, která se vyplatí. Mimochodem, v Praze nám na ní finančně přispěje magistrát hlavního města.

Když jsme u peněz, tak s jakým rozpočtem pro letošní Grand Prix počítáte?

Zhruba 11 - 12 milionů korun. Skoro polovina této částky míří na poplatky promotérů a na Mezinárodní motocyklovou federaci. Stejnou povinnost mají samozřejmě všichni další pořadatelé, jenže v Cardiffu mají příjem od 70 tisíc diváků a na naší Markétu se jich vejde 10 tisíc. Bez finanční pomoci už zmíněného magistrátu, ministerstva školství a několika dalších partnerů bychom takovou akci pouze z příjmu ze vstupného nemohli pořádat. Pokud bude letošní ročník po všech stránkách stejně vydařený jako loňský, tak bychom byli schopni pozvat příznivce ploché dráhy na Grand Prix i v příštím roce.

autor: Jaroslav Pešta | před 1 hodinou

Související články