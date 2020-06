První vítěz, sběratel vavřínů Todt i králové Dakaru. Peugeot závodí už 125 let

České dráhy budou další tři roky sídlit v části budovy ministerstva dopravy v centru Prahy. Dráhy budou za pronájem ročně platit téměř 30 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu ministerstva dopravy, se kterým se v pondělí seznámí vláda. Dráhy v minulých letech poptávaly na trhu nové sídlo, avšak bez výsledku.

České dráhy využívají část budovy na nábřeží Ludvíka Svobody od svého formálního vzniku v roce 2003, stávající kontrakt vyprší na konci června. Během let se postupně snižovala pronajatá plocha z původně svou třetin budovy na současnou třetinu.

O novém sídle Českých drah se hovoří už několik let. Jednou z aktuálně zvažovaných variant do budoucna je připravovaný komplex u Smíchovského nádraží. V této lokalitě ministerstvo dopravy zvažuje vybudování dopravního centra, kde by sídlili vedle samotného ministerstva také České dráhy, Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic.