Bottas čelí nejisté budoucnosti. Ve hře je rošáda nebo nečekaný přestup

Podle řady dobře informovaných zdrojů jsou časy Valtteriho Bottase v Mercedesu sečteny a Fin si musí hledat nové angažmá. Na startovním roštu pro rok 2022 už mu ale moc volných míst nezbývá.

Stačil jeden podpis a na přestupovém trhu formule 1 je rušno. Tím, že se Lewis Hamilton upsal týmu Mercedes na další dva roky, pravděpodobně připravil svého současného týmového kolegu z Finska o další angažmá u Stříbrných šípů.

Mercedes má totiž eminentní zájem "vytáhnout" si z Williamsu svého velmi talentovaného chráněnce George Russela. Podle televize Sky Italia či některých německých novinářů je už ruka v rukávu. Tím pádem pro Bottase nezbude volné místo.

31letý jezdec se tak musí rychle poohlížet po sedačce na rok 2022. A nebude to mít snadné, protože dostupných míst je pomálu. Plno je u Alpine, Ferrari, Haasu a McLarenu.

To, že by po něm sáhl Red Bull do některého ze svých dvou týmů (připočtěme i AlphaTauri) není pravděpodobné. Už proto, že se Sergio Pérez v "áčku" docela chytil a druhá stáj je určena převážně pro výchovu mladých talentů.

Aston Martin ještě vedle Sebastiana Vettela neprodloužil kontrakt s Lancem Strollem, ale to je jen otázka času. Je to přece syn hlavního majitele a ten má své jisté.

Z Williamsu a zase zpátky?

Fakticky tedy zůstávají dvě varianty. Tou asi logičtější je návrat do Williamsu. Právě z britské stáje si Bottase před sezonou 2017 "vytáhl" Mercedes jako náhradu za Nica Rosberga, který po zisku titulu mistra světa náhle ukončil kariéru.

Od té doby Bottas vyhrál devět Grand Prix, v sezonách 2018 a 2019 byl celkově druhý. Ale poslední dobou čelí kritice za pasivní jízdu a matné výkony. Zvláště po Velké ceně Ázerbájdžánu, kde dojel až dvanáctý. Zvedl se na Red Bull Ringu, kde obsadil třetí a teď v neděli dokonce druhé místo.

Jenže Mercedes myslí na budoucnost a ta má jméno Russell. Už proto, že příští rok začnou platit nové technické regule a v takovém případě je ideální čas změnit barvy. Rošáda Bottas - Russell z toho hlediska vypadá jako nejelegantnější řešení.

A pak je tu ještě jedna varianta. Možná trochu bláznivá, ale také reálná. Kimi Räikkönen s pravděpodobností hraničící s jistotou letos ukončí dvacetiletou kariéru pilota F1 a tím pádem se uvolní volant v Alfě Romeo.

Bývalý Sauber pod vládou koncernu Fiat Chrysler Automobiles si pochopitelně ponechá v týmu chráněnce Antonia Giovinazziho.

Ale koho k němu? Mick Schumacher je uvázaný u Haasu a Závodnická akademie Ferrari (FDA) zatím nenabízí dalšího vhodného adepta. Takže třeba na rok využít Bottase jako záskok, to není zase až tak špatný nápad.

Více ale budeme vědět během červencových prázdnin, kdy se očekává potvrzení výše zmíněných - zatím nepodložených - informací. Pak budeme moudřejší.