Němec podváděl ve virtuálním závodě formule. Jezdci svou účastí pomáhají dětem

Německý automobilový jezdec Daniel Abt podváděl v počítačové verzi závodu formule E, v které účastníci seriálu měří síly během koronavirové pandemie. Místo sebe nechal závodit profesionálního esportového hráče Lorenze Hörzinga, který dojel v dnešním virtuálním závodu na berlínském letišti Tempelhof třetí.

Když se podvod provalil, následovala diskvalifikace. Abt přišel také o všechny body z předchozích čtyř závodů a musí zaplatit 10.000 eur (272.000 korun) charitativní organizaci podle vlastního výběru.

Abt se omluvil za to, že si "povolal pomoc zvenčí". "Nebral jsem to dost vážně. Vím, že můj prohřešek zanechává hořkou příchuť, ale nemyslel jsem to zle," uvedl sedmadvacetiletý Němec, který v šampionátu formulí s elekromotorem vybojoval dvě vítězství a několik dalších umístění na pódiu.

Ve virtuálních závodech na simulátoru se mu zatím moc nedařilo, a když tentokrát bojoval s nejlepšími, vzbudil podezření u soupeřů. "Z toho fakt nemám radost, protože s tím autem nejel Daniel. Všechno zkazil," zlobil se Belgičan Stoffel Vandoorne, který obsadil druhé místo za Britem Oliverem Rowlandem. Po Abtově diskvalifikaci skončil třetí bývalý pilot formule 1 Němec Pascal Wehrlein, který esportový šampionát vede.

Jezdci svou účastí v Race at Home Challenge pomáhají dětskému fondu UNICEF.