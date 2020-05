Jágr nadzvedl legendu. Nemá respekt, ať se zahryzne do jazyka, vzkázal mu Golonka

Jaromír Jágr ve snaze přitáhnout fanoušky k dobročinné akci lehce popíchl slovenské rivaly. Jenže legendární hokejista Jozef Golonka vzal jeho slova se vší vážností a českému útočníkovi vzkázal, že takto by se o soupeři vyjadřovat neměl.

Jágr se prostřednictvím své facebookové stránky snažil přilákat fanoušky k dobročinné akci Repreduel, v níž proti sobě čeští a slovenští příznivci bojují virtuálně.

Repreduel vznikl jako náhrada opravdového utkání Česka proti Slovensku, jež se mělo v neděli 17. května odehrát na mistrovství světa v Lausanne. To však bylo kvůli pandemii koronaviru již v březnu zrušeno.

Právě v duchu tohoto zápasu Jágr v neděli na Facebooku promlouval k "hokejové rodině" a burcoval fanoušky. "Dnes bychom za normálních okolností hráli se Slováky a určitě bychom jim to nandali," začal.

"Ale asi by to bylo těsné, už mi není dvacet," doplnil osmačtyřicetiletý hokejista vzápětí s humorem sobě vlastním. "Bohužel kvůli koronaviru se vše muselo zrušit, zdraví je přednější. Škoda pro hráče, fanoušky i trenéry, byla by to bitva," pokračoval útočník, který ukončil kariéru v reprezentačním dresu na domácím šampionátu před pěti lety.

V samotném Repreduelu jde o to, který hokejový národ nakoupí více virtuálních vstupenek (v ceně od 55 korun), přičemž čeští fanoušci přispívají nadacím Ivana Hlinky, Krása pomoci, Kapka naděje a České asociaci sester.

Bývalý dlouholetý reprezentační útočník a kapitán Golonka však nevzal Jágrova slova o vítězství nad Slováky jako nevinný žert, nýbrž jako vážně míněnou provokaci.

"Jágr byl pan hokejista, ale toto by si neměl dovolovat," zlobila se jedna z ústředních postav slavných bitev Československa proti Sovětskému svazu na webu sport24.pluska.sk.

"Sportovní historie zná spoustu velkých hráčů, ale nezažil jsem, aby se takto někdy vyjádřili Beckenbauer, Jordan nebo Messi. Pokud Jágr nemá respekt vůči jakémukoliv soupeři, měl by se raději zahryznout do jazyka," vzkázal dvaaosmdesátiletý Golonka.

"Hokejová rodino, Česko potřebuje tvou pomoc. Pomůžete seniorům, dětem a zdravotním sestřičkám. Taky jsem si pár lístků koupil. Snad to společně dáme a bude jasné, kdo je větší hokejový národ," uzavřel Jágr.

Více míst ve virtuální aréně Karla Guta a Jána Staršího zatím doopravdy zaplnili čeští fanoušci. Slovenský příspěvek se v soutěži s přihlédnutím k menšímu počtu obyvatel země násobí dvěma, i tak Češi procentuálně vedou 65:35.

Dobročinná akce vyvrcholí v neděli 24. května esportovým zápasem hokejistů ve hře NHL20 (za Česko nastoupí Martin Kaut a Filip Chytil) a společným programem za účasti hokejových osobností obou zemí.

Zapojit se stále můžete také vy.