Velká cena Indonésie se po více než 20 letech vrátí do kalendáře MotoGP

před 46 minutami

V roce 2021 se po více než dvaceti letech vrátí do kalendáře mistrovství světa silničních motocyklů Velká cena Indonésie. Promotérská společnost šampionátu Dorna oznámila dohodu s pořadateli, pojede se na novém okruhu v turistickém resortu Mandalika na ostrově Lombok nedaleko Bali. Stejné místo bude za dva roky také dějištěm závodu MS superbiků.

Indonésie hostila dosud dva závody silničního MS. V letech 1996 a 1997 se Grand Prix uskutečnila na okruhu Sentul v Západní Jávě. Vítězství tam tehdy slavili například slavní Italové Valentino Rossi (do 125 ccm) a Max Biaggi (do 250 ccm) i Australan Mick Doohan (do 500 ccm).