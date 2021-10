Salač v Misanu vytěžil ze startu z první řady šest bodů

Filip Salač obsadil ve Velké ceně Emilia Romagny třídy Moto3 deváté místo. Český jezdec přitom v Misanu startoval z druhého místa.

Salač se v první zatáčce mírně propadl. Stále však zůstal v kontaktu s čelem závodního pole.

V pátém kole se od zbytku závodního pole utrhla devítičlenná skupina. Jenže suchý asfalt byl trochu jiný mokrá trať z boje o pole position, takže se Salač postupně propadl na hranici první desítky.

Cílem 23. kola, které uzavíralo program klání Moto3 v Misanu, projel jezdec stáje CarXpert Prüstel GP na desáté příčce. Získal tedy dalších šest bodů do hodnocení MS.

Nedělním vítězstvím si domácí jezdec Dennis Foggia na Hondě udržel naději na zisk titulu mistra světa, Lídr seriálu Pedro Acosta ze Španělska dovedl svůj stroj KTM jako třetí a náskok před Foggiou se snížil na 21 bodů.

V kategorii Moto2 to zpočátku vypadlo na čtvrté vítězství Raula Fernandeze v řadě, čímž by se Španěl vyhoupl do čela seriálu. Jenže pak nečekaně spadl, což výrazně pomohlo jeho kolegovi z týmu Red Bull KTM Ajo a rivalovi v boji o titul Remy Gardnerovi.

Australan sice dojel sedmý, ale i tak navýšil náskok na 18 bodů. Premiérové vítězství v Moto2 slavil v Misanu Brit Sam Lowes.

Do konce letošní sezony zbývají poslední dvě Grand Prix, k mání je tedy ještě 50 bodů.

