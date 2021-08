Most čeká velká premiéra, na sever Čech míří světový šampionát superbiků

Seriál mistrovství světa v závodech superbiků se o víkendu po třech letech vrátí do České republiky. Šestý díl motocyklového šampionátu se ale neuskuteční jako v minulosti v Brně, ale poprvé v historii jej bude hostit Most.

Představitelé severočeského Autodromu v dubnu podepsali s promotérem seriálu smlouvu na pět let, prestižní závody by se tak do Mostu měly konat i v příštích letech.

Pro mostecký Autodrom je pořádání závodu MS historickou událostí. Okruh i jeho zázemí muselo projít v minulých týdnech vylepšením a bylo zde proinvestováno 15 milionů korun. Upraven musel být například povrch na určitých místech, svodidla, únikové zóny nebo obrubníky.

"Závodní víkend bude pro nás všechny výjimečný. Samotný okruh se díky pořádání WorldSBK posunul do první ligy a jsem rád, že mohu být u toho," uvedl předseda představenstva okruhu Josef Zajíček.

V hlavní kategorii superbiků žádný český jezdec stabilně nestartuje, pro Most ale dostal divokou kartu Karel Hanika. Bývalý účastník MS silničních motocyklů v kategorii Moto3 se v současnosti věnuje vytrvalostním závodům, v superbikovém MS se představil zatím jen v červnu 2018, kdy na okruhu Laguna Seca v USA obsadil 13. a 14. místo.

"Na domácí závod superbiků se strašně těším. Uvědomujeme si, že konkurence je každým rokem silnější a naše pozice bude na chvostu startovního pole, ale jedu s týmem Yart Yamaha, se kterým startuji v závodech endurance, takže se dobře znám se všemi členy týmu. Máme podporu i od tovární Yamahy, takže materiál určitě nebude špatný," uvedl Hanika

Závodník věří, že mu pomůže znalost okruhu. "Budu rád, když se povede nějaký výsledek. Dám do toho všechno," řekl pětadvacetiletý závodník.

V doprovodných kategoriích superbikového MS pravidelně startují Oliver König a Petr Svoboda, kteří bojují ve třídě Supersport 300. V Mostě je na divokou kartu doplní Filip Feigl s Matyášem Červenkou, v kategorii Supersport 600 pojedou Ondřej Vostatek a Jiří Mrkývka. Celkem se tak v Mostě představí sedm Čechů.

"Poprvé se představím před domácím publikem. Chci si to užít, jsem naladěný dobře. Vím, že se musím ukázat a prosadit, abych měl šanci být v příštím roce ve vyšší kategorii," uvedl König, jenž doposud získal jedenáct bodů a průběžně je osmnáctý.

"Stěžejní pro mě bude uspět v kvalifikaci, což se mi v letošním roce zatím tolik nedaří. Početné startovní pole se totiž většinou rozdělí v závodě na dvě skupinky a dostat se do té první ze zadních pozic moc nejde," dodal König, jehož nejlepším letošním výsledkem je osmé místo z Misana.

Bodované závody jsou v Mostě na programu v sobotu a v neděli, již v pátek se ale uskuteční úvodní tréninky. V pozici lídra superbikového šampionátu se na start postaví šestinásobný mistr světa Jonathan Rea z Velké Británie, který má na druhého Turka Topraka Razgatlioglua náskok 37 bodů.