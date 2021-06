Salač se rozhodl pro změnu. Vrací se do týmu PrüstelGP, nahradí zesnulého soupeře

Filip Salač vymění uprostřed sezony Moto3 tým. Ve stáji Ricacold Snipers Team nedosáhl na vytyčené cíle, proto se po necelých dvou letech vrací do barev PrüstelGP. Zde nahradí Švýcara Jasona Dupasquiera, který zahynul v kvalifikaci na letošní Velkou cenu Itálie.

Salač sice letos skončil druhý v Grand Prix Francie v Le Mans a vyhrál kvalifikaci na Sachsenringu, ale v Německu pak kvůli problémům s motorkou musel zajet do depa. Nebylo to poprvé, co ho trápil stroj Honda, proto se 19letý jezdec rozhodl pro nový impuls a změní barvy.

"Poslední období bylo pro mě demotivující. Potřebuji změnu a nový impuls, proto jsme se domluvili se současným týmem oboustranně na ukončení smlouvy," řekl Salač, který se před sezonou netajil ambicemi bojovat o pódiová umístění.

"Vzájemně jsme se s Filipem Salačem dohodli, že v sezoně 2021 nebudeme pokračovat ve spolupráci," potvrdil Mirko Cecchini, majitel Rivacol Snipers Teamu. "Českému jezdci jsme vděčni za výsledky a emoce, které jsme spolu během dvou sezon zažili. Filipovi přejeme skvělou budoucnost v jeho kariéře."

Salač po přestupu vynechá víkendovou GP Nizozemska v Assenu a do šampionátu se vrátí 8. srpna na Red Bull Ringu. To už bude v jemu dobře známém prostředí PrüstelGP.

V tomto týmu v roce 2019 odjel svoji první kompletní sezonu v MS. Tehdy spolu s dalším krajanem Jakubem Kornfeilem. Nyní bude jeho stájovým kolegou Rjusej Jamanaka z Japonska.

Na motorce KTM nahradí tragicky zesnulého Dupasquiera. Stáj PrüstelGP po závodě v Itálii jezdila jen s jedním pilotem, což se změní až v Grand Prix Štýrska s příchodem Salače.

"Po několika smutných týdnech našeho týmu se těšíme na další spolupráci s Filipem Salačem, která začne prvním závodem v Rakousku a potrvá až do konce sezony. Myslíme si ale, že Filip je zkušený jezdec a na KTM se dokáže adaptovat opravdu rychle. Závodit na místě Jasona nebude pro Filipa jednoduché, ale on to určitě zvládne," uvedl šéf týmu Florian Prüstel.

Český jezdec je rád, že nejde do neznáma. "Vracím se se stejným a odzkoušeným týmem, s jakým jsem jezdil v roce 2019 svoji první sezonu v Moto3. A já mám za sebou další dva roky zkušeností. Hodně jsem zvažoval a věřím, že právě tohle je pro mě správným krokem, novou motivací, kterou teď potřebuji," vysvětlil Salač, proč se rozhodl právě pro německou stáj.