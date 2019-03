Na grid girl jsem si připadala stará, ale FIlip mě chtěl, směje se máma české naděje

⚠️Hey all! I’m okay. I have lot’s of pain in my chest and right side of my body but I will start tomorow! I will start from last position because I can not join qualy (I was in hospital). Thanks to all for your support and messages! #nevergiveup // Jsem v pořádku! Hodně mě bolí žebra a pravá část těla, ale zítra budu startovat! Sice pojedu z posledního místa, ale o to víc si závod užiju! Mrzí mě, že jsem nestihl aspoň jedno kolo a čekalo se na výsledky CT a nechtěli mě z nemocnice pustit. Děkuju moc všem za podporu a za vaše zprávy! Moc si toho vážím a zítra do toho dám vše! #nikdytonevzdavej #FS12 #crash #motogp #qatargp