"Nejsem další Marquez, jsem první Acosta." Rybářův syn cílí na svůj největší úlovek

Devatenáctiletý španělský jezdec Pedro Acosta získal titul mistra světa Moto2 ještě dříve než jeho tituly ověnčený krajan Marc Marquez. Příští rok se už bude potýkat s hvězdami MotoGP.

Když Pedro Acosta v neděli v malajském Sepangu slavil titul mistra světa Moto2, tančil s ním vítězný tanec velký žralok. Ten připomněl, odkud mladý jezdec pochází - z rodiny rybáře ve španělské Murcii.

Acostovy oslavy titulu v Sepangu:

Dnes už dvojnásobný světový šampion (Moto3 ovládl v roce 2021) ale nezasekl háček v lovu na trofeje naposledy.

Talentovaný mladík, který se stal mistrem světa prostřední kubatury ještě dříve než dnes už legendární Marc Marquez, touží být nejlepším z nejlepších.

"Nesnažím se o té paralele s Marcem přemýšlet. Nakonec jsem nový Pedro Acosta, ne nový Marc Marquez," vyhlásil španělský závodník.

"Je to jiná éra s jinými motorkami, nemůžete to takhle srovnávat. Je hezké, když se objevíte vedle takových jmen, ale teď není čas přemýšlet o tom, co jsem dokázal a co ještě chci dokázat," doplnil.

Jeho jméno rezonovalo paddockem světového šampionátu od debutu před dvěma lety. Suverénní úřadující šampion Red Bull MotoGP Rookies Cupu (vyhrál všech šest závodů) dojel v premiéře v MS druhý v Kataru a hned následující Grand Prix vyhrál.

To mu bylo teprve 17 let a 166 dní. Pak přidal ještě pět vítězství a na konci roku o 43 bodů porazil v boji o titul Itala Dennise Foggiu.

Tento senzační výsledek nebyl žádným bleskem z čistého nebe. Kořeny Acostova úspěchu sahají už do roku 2013, kdy ve Španělsku získal svůj první titul na minibiku.

Premiérová ochutnávka sladkého pocitu vítězství zažehla jiskru, která se v roce 2015 proměnila v triumf ve třídě "Cuna de Campeones" MiniGP 110 a v roce 2017 mu přinesla španělský titul ve třídě PreMoto3.

Cesta byla vytyčena a mladíček celému světu dokazoval, že se s ním musí počítat. Vedle výjimečného talentu je pro Acostu typický hluboký obdiv k legendám jedné stopy.

Jeho idolem je šampion "půllitrů" z roku 1993 Kevin Schwantz. Ano, to je ten Schwantz, po němž je pojmenována nejslavnější zatáčka brněnského Masarykova okruhu.

I když se narodil až 11 let po Američanově triumfu v kubatuře do 500 ccm, Acosta a jeho otec se ponořili do videí ze Schwantzovy éry a čerpali inspiraci z úspěchů tohoto legendárního závodníka.

Podobně jako jeho idol vyhledával nové výzvy, takže loni zamířil do Moto2. Přes počáteční neúspěchy a nováčkovské chyby se v osmém závodě sezony dočkal v italském Mugellu vítězství. Na italském okruhu se stal nejmladším vítězem v Moto2 od vzniku této kategorie v roce 2010.

Lekce finského učitele

Jenže kariéra jak na horské dráze pokračovala. Acosta se v létě potýkal se zraněním stehna, ale zotavil se a vyhrál ještě v Aragonii a Valencii. Odolnost a hvězdné výkony mu vynesly titul nováčka roku.

Letos už nedal svým soupeřům v Moto2 šanci. Nerozhodilo ho, ani když se vedení v seriálu na chvíli ujal jeho italský rival Tony Arbolino, a mistrem světa se stal už dva závody před koncem sezony.

Acosta je hodně vděčný šéfovi své stáje, Finovi Akimu Ajovi, v jehož týmu v MS působí od svého debutu.

"Vždycky říkám: Aki je jedním z nejdůležitějších lidí, kteří zasáhli do mé kariéry. Hlavně díky tomu, že mě naučil něco na celý život. Po pádu v Le Mans mi řekl: 'Nic se nestane, když někdy uděláš chybu, taková jsou pravidla života,'" prozradil.

"A to jsou věci, které si člověk musí uvědomit, když chce mít úspěšnou kariéru," dodal vděčný závodník.

Teď ho čeká další velká výzva. Příští rok se posune do MotoGP, kde pojede v barvách GasGas Factory Racing Tech3 Teamu. Mladý Španěl je připraven pokračovat v přepisování historie.

Prvním úkolem je výkony přesvědčit nového parťáka Augusta Fernandeze, aby mu přenechal jeho startovní číslo 37. S ním získal oba tituly, ale v MotoGP se jej bude muset zatím vzdát. Jedno je však jisté - příběh Pedra Acosty ještě zdaleka nekončí.