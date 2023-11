Salač v Malajsii ukončil čekání na body, Moto2 už zná šampiona

Filip Salač obsadil 14. místo v dnešní Velké ceně Malajsie třídy Moto2 a po třech závodech dokázal znovu bodovat.

Český jezdec se po třetím startu z 18. pozice po sobě pohyboval propadl až do třetí desítky. V závodě plném pádů se dokázal brzy posunout do top 20 a v šestém okruhu dokonce do bodované patnáctky.

Z té ho na chvíli vystrnadil jeho budoucí týmový kolega ve stáji Marc VDS Ital Toni Arbolino, který po zaváhání v úvodu Grand Prix bojoval o se v naději na korunu světového šampiona.

Salač se ale brzy na patnáctou pozici vrátil a posledním kole se posunul ještě o místo kupředu. Se 110 body je jezdec týmu QJMotor Gresini na průběžné desáté pozici.

"Byl to docela náročný závod. Dobře jsem odstartoval, ale ve druhé zatáčce byl měl pád, kvůli kterému jsem musel jet zeširoka, abych se vyhnul jezdci, a ocitl jsem se pak vzadu. Stále nám chybí trochu rychlosti, ale budeme na tom pracovat před Katarem a Valencií, což jsou dvě mé oblíbené tratě. Uvidíme, co se stane," uvedl Salač.

Závod suverénně vyhrál španělský jezdec Fermín Aldeguer. Pro vývoj šampionátu bylo ale rozhodující druhé místo jeho krajana Pedra Acosty. 19letý jezdec si totiž v Sepangu dva závody před koncem sezony zajistil druhý titul mistra světa. V roce 2021 ovládl třídu Moto3 a letos se stal šampionem jako nejmladší muž historie Moto2.

V souboji o krále MotoGP si vedení udržel Francesco Bagnaia na Ducati, který dojel třetí. Jeho vyzyvatel Jorge Martin na stroji stejné značky dojel hned za obhájcem titulu a jeho deficit po malajském závodě činí 14 bodů.

První letošní triumf slavil Enea Bastianini, který dnes porazil vítěze včerejšího sprintu Alexe Marqueze o 1,5 sekundy. První čtyři pozice obsadili jezdci na stroji značky Ducati.

Závod Moto3 se stal pohromou hned pro tři uchazeče o titul. K zemi se poroučeli Kolumbijec David Alonso, Daniel Holgado ze Španělska i turecký jezdec Deniz Öncü.

Boj o celkový triumf se tak prakticky smrsknul na bitvu mezi Ajumu Sasakim a Jaume Masiou. V cíli se ale smál "třetí vzadu", teprve 18letý Nizozemec Collin Veijer. Ten si dojel pro první triumf v kariéře a první pro svoji zemi v MS od roku 1990 před Japoncem a Španělem. Sasaki tak snížil Masiův náskok na 13 bodů.

Velká cena Malajsie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Sepangu:

Moto3: 1. Veijer (Niz./Husqvarna) 33:30,072, 2. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,066, 3. Masiá (Šp./Honda) -0,328, 4. Ortolá -6,830, 5. Muňoz (oba Šp./KTM) -6,878, 6. Adrián Fernández (Šp./Honda) -7,191.

Průběžné pořadí MS (po 18 z 20 závodů): 1. Masiá 246, 2. Sasaki 233, 3. Alonso (Kol./GasGas) 205, 4. Holgado (Šp./KTM) 205, 5. Öncü (Tur./KTM) 195, 6. Ortolá 170.

Moto2: 1. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) 36:04,378, 2. Acosta -7,128, 3. Ramírez (oba Šp./Kalex) -9,558, 4. Ogura (Jap./Kalex) -9,925, 5. Dixon (Brit./Kalex) -11,652, 6. Čantra (Thaj./Kalex) -13,675, …14. Salač (ČR/Kalex) -29,853.

Průběžné pořadí MS (po 18 z 20 závodů): 1. Acosta 320,5, 2. Arbolino (It./Kalex) 243,5, 3. Dixon 183, 4. Aldeguer 162, 5. Canet (Šp./Kalex) 159, 6. Čantra 153,5, …10. Salač 110.

MotoGP: 1. Bastianini (Šp./Ducati) 39:59,137, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) -1,535, 3. Bagnaia (It./Ducati) -3,562, 4. Martín (Šp./Ducati) -10,526, 5. Quartararo (Fr./Yamaha) -15,000, 6. Bezzecchi (It./Ducati) -16,946.

Průběžné pořadí MS (po 18 z 20 závodů): 1. Bagnaia 412, 2. Martín 398, 3. Bezzecchi 323, 4. B. Binder (JAR/KTM) 254, 5. Zarco (Fr./Ducati) 200, 6. A. Espargaró (Šp./Aprilia) 198.