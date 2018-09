Teploty, zraněný kolega a vyčerpání. První Ježkova čtyřiadvacetihodinovka byla drsná

před 3 hodinami

Ondřej Ježek spolu s Karlem Hanikou a francouzským jezdcem Davidem Perretem obsadili přes všechna úskalí v závodě Bol D´Or desáté místo.

Le Castellet - Původně na to byli tři, ale kvůli zdravotní indispozici francouzského jezdce Davida Perreta odjeli Ondřej Ježek a Karel Hanika část čtyřiadvacetihodinového motocyklového závodu Bol D´Or jen ve dvou. I tak dokázala posádka na motocyklu BMW slavit v neděli v cíli úvodního podniku nové sezony MS ve vytrvalostních závodech výborné desáté místo.

Nejtěžší to bylo pro Ježka, který na okruhu v Le Castellet absolvoval svoji první čtyřiadvacetihodinovku. "Bylo to pro mě fyzické trápení až do konce, určitě nejdrsnější sportovní zážitek kariéry," přiznal 29letý jezdec, který do šampionátu v endurance odešel po divokém konci v MS superbiků.

Ježkovy trable začaly ještě před samotným startem. "Do závodního týdne kvůli zranění nenastoupil čtvrtý jezdec Angel Rodriguez. Neměli jsme tak náhradníka. Mezitím mě během kvalifikací skolila viróza a jezdil jsem ve vysokých horečkách. Před závodem se mi mírně ulevilo, ale pískat jsem si během něj rozhodně nemohl," popsal své problémy.

Během závodu se stroj týmu Mercury Racing dostal až na sedmé místo, ale v rozletu ho zastavily technické problémy. Navíc Perret začal prudce zpomalovat kvůli bolavému rameni. V jízdě už nepokračoval a posledních šest hodin bylo pouze na dvou vyčerpaných Češích.

"Když mi ráno, polomrtvému, manažer týmu Amir Ghanem řekl, že ještě pojedu třikrát, tak jsem nechtěl žít. (smích) Když jsem konečně projel cílem, dostavil se pocit neskutečné úlevy. Dokázali jsme vše zvládnout, všichni členové týmu se zapojili s obrovským nasazením a povedlo se nám dostat do cíle na perfektním desátém místě, což je vzhledem k okolnostem super výsledek," dodal brněnský jezdec.

"Teď budu asi týden ležet v posteli," dodal Ježek, který se ale i tak už těší na další závod na 24 hodin. Ten se pojede po zimní přestávce v Le Mans.