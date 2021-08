Most uzavře rok dalším dvojzávodem. Pojedou vytrvalostní motorky i cestovní auta

Mostecký autodrom přivítá další silně obsazený dvojzávod. V sobotu 9. října se na severu Čech představí mistrovství světa vytrvalostních motocyklových závodů a zároveň se podle zjištění Aktuálně.cz pojede podnik Světového poháru cestovních automobilů (WTCR).

Bude to tak druhý významný dvojzávod, který bude letos Autodrom Most hostit. Už poslední srpnový víkend se zde pojede ME tahačů na okruzích spolu s evropskou odnoží NASCAR.

Organizátoři vytrvalostního motocyklového šampionátu zařadili český okruh do kalendáře poté, co z něj vypadla japonská Suzuka kvůli koronavirové epidemii. Ve stejný den se pojede v Mostě také plánovaný závod cestovních automobilů. Osmihodinovka se pojede v sobotu, v neděli pak bude okruh patřit WTCR.

"Bohužel se stalo to, čeho jsme se nejvíce obávali. Exponenciální nárůst počtu nakažených covidem v Japonsku po olympijských hrách znamená, že japonská vláda nyní nedovolí, aby se osmihodinovka v Suzuce jela podle plánu, a to navzdory obrovskému úsilí pořadatelů," uvedl šéf Mezinárodní motocyklové federace Jorge Viegas na webu šampionátu.

"Aby byl zachován počet akcí, aktivujeme plán B závodem na Autodromu Most 9. října. Bude to smíšená automobilová a motocyklová akce, jako tomu bylo na Slovensku a v Malajsii před dvěma lety," dodal.

MS vytrvalostních závodů motocyklů má za sebou závody v Le Mans a Estorilu. Před Mostem se pojede ještě v září ve francouzském Le Castellet.

Japonsko tento týden kvůli koronaviru odřeklo i říjnovou Velkou cenu formule 1 v Suzuce.