Jedenáct let tajili lásku. Po triumfu v MotoGP si Portugalec vezme nevlastní sestru

Hektické časy prožívá portugalský motocyklový závodník Miguel Oliveira. Nedávno vyhrál svoji první Grand Prix ve třídě MotoGP a nyní se světu svěřil, že si chce vzít svoji nevlastní sestru.

Jezdec týmu Tech 3 na konci srpna ovládl v sedle KTM Velkou cenu Štýrska, čímž v nejvyšší kategorii ukončil panování značky Ducati na Red Bull Ringu.

Jen pár dnů na to se novinářům svěřil, že je zasnoubený a chystá svatbu. Jeho vyvolená se jmenuje Andrea Pimentaová a je jí 25 let. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby to nebyla Oliveirova nevlastní sestra.

Se stejně starou dívkou chodí už roky. Andreina matka si vzala Miguelova otce, když bylo jejich potomkům teprve třináct. "Nejprve to bylo velké přátelství, vyrůstali jsme spolu. A v určitou chvíli jsme si uvědomili, že je to víc než přátelství. Že je to velice silná láska," svěřil se Oliveira portugalským médiím. Vztah však tajili dlouhých jedenáct let, až loni ho oznámili veřejně.

A brzy ho zpečetí sňatkem. Původně plánovaný červencový termín svatby musel ovšem zamilovaný pár odložit kvůli totálně přeházenému kalendáři letošní sezony světového šampionátu.