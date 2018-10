"Starodobý gladiátor" Koreň poráží mladíky a k tomu ještě závody organizuje

před 2 hodinami

Martin Koreň už několik let kombinuje pozici závodníka a organizátora freestylových akcí. "Největší nápor na psychiku je kombinace těchto dvou věcí. Povinnosti a stres ze zákulisí prokládané sportovním výkonem je vážně masakr," řekl 36letý bývalý motokrosař v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.

Cítíte se jako novodobý gladiátor?

Ha! Popravdě se každé ráno cítím jako starodobý gladiátor (smích).

Jak si ve 36 letech udržujete kondici, abyste stačil závodníkům někdy už o generaci mladším?

Věk a zkušenosti přináší tu výhodu, že už znám své tělo a vím, co na mě nejlépe funguje. Cvičím 4-5 dní v týdnu. Běhám, plavu, jezdím na kole, občas zajdu do fitka a 1-2 dny v týdnu dělám jógu. Nebaví mě stereotyp, a tak svůj aktivní pohyb hodně obměňuji. O to víc mě to baví. Nejdůležitější je zůstat stále v pohybu. Mladí závodníci mají velkou nevýhodu v tom, že si nedokážou odpustit večírky nebo je neumí kočírovat. Druhý den jsou pak nepoužitelní. Všichni jsme tam byli, ale dnes jsou to pro mě dny navíc.

V srpnu jste dokázal v silné domácí konkurenci vyhrát závod Rock and Ride. Co na to říkali vaši mladší soupeři?

Rock 'N' Ride se vydařil. Dokázal jsem dobře poskládat jízdu, abych z bodového systému vytěžil maximum. Na RNR jsme měli zatím nejlepší a nejzkušenější sestavu rozhodčích, kteří kdy na českých závodech byli. Výsledky nikdo nemohl ani rozporovat, o to mě to těšilo víc. Nevím co na to konkrétně říkali, ale určitě jsem některé překvapil. Bylo příjemné stát na bedně a mít pod sebou oba Podmoly (smích).

Všechno je o hlavě

Máte dvě malé děti. Změnilo vás otcovství, ať už v přístupu k práci, nebo ke skákání na motorce?

Jistě že ano. Je to největší zodpovědnost, jakou chlap může mít. Nepouštím se do věcí, u kterých si nejsem 100% jistý. Poslouchám své tělo a hlavně mysl. Všechno je o hlavě. Naučil jsem se být ve své hlavě naprosto přítomný a soustředěný, když jezdím na motorce. Co se týče práce, tak tam je to trochu jiné. Díky dětem jsem se naučil lépe vyhodnocovat priority. Člověk věnuje spoustu času věcem, které jsou úplně k ničemu nebo nás nikam neposouvají. Poslední dobou jsem začal všechny tyhle věci odhalovat a postupně je odsekávám.

Pokud budou vaše děti jednou pokračovat v rodinné tradici freestyle motokrosu, budete je podporovat, nebo jim to rozmlouvat?

Ve skutečnosti doufám, že FMX za 15 let nebude existovat, stejně jako už neexistují historické gladiátorské hry, abych svému klukovi nic rozmlouvat nemusel. Už teď se v něm projevuje divoch. Mně jako otcovi nezbude nic jiného, než ho vést správným směrem a podporovat ho. Když se mi můj otec pokoušel FMX z pochopitelných důvodů zakázat, tak jediný výsledek byl ten, že jsme se spolu rok nebavili. Stejně jsem si docílil svého.

Máte ještě nějaký vysněný skok, který byste si chtěl zkusit?

Konkrétní trik v hlavě nemám, i když dvojité salto musí být ohromný zážitek. Ovšem velké skoky mi vždycky přinášely to největší uspokojení. Byl jsem na Red Bull X-Fighters v Kalifornii v 2012, kde byla postavená největší freeridová trať v historii FMX. Skákal jsem salto z hliněného odrazu na skoku, který měl 36 metrů na délku. To je skoro 2krát větší dálka než standardní freestalový skok. To byl největší adrenalin, jaký jsem kdy zažil, a takový skok bych si rád někdy zopakoval.

Čím se dobíjíte, když máte pocit, že jste úplně vyšťavený?

Na vyšťavenost je nejlepší lék spánek. Snažím se pravidelně spát 8 hodin, i když mám hodně práce. Ve spánku se nejlépe regenerujeme. Pak děláme lepší rozhodnutí a podáváme lepší výsledky. Naštěstí mi to manželka dopřává.

Cítíte ještě ve freestylu tu vášeň, kvůli které jste na skoky přišel z motokrosu?

Když jsem začínal, tak jsem byl freestylem posedlý. Nemyslel jsem na nic jiného. Za posledních 15 let profesionální kariéry mám za sebou více, než 50 velkých soutěží, 400 exhibic, 1000 tréninků a možná 100 000 skoků. Dnes už to vnímám jinak. Soustředím se na preciznost v ježdění a víc vášně prožívám při dobře provedené akci po organizační stránce. Když dáme dohromady show, kterou lidi postaví na nohy a jezdci o ní mluví celý rok, tak mě to dneska motivuje víc než samotné ježdění.

Daň za odvahu

Co je větší nápor na psychiku: skákat na motorce nebo se podílet na přípravě takové monstrakce, jako jsou FMX Gladiator Games?

Největší nápor na psychiku je kombinace těchto dvou věcí. Povinnosti a stres ze zákulisí prokládané sportovním výkonem je vážně masakr. Naučil jsem se přepínat mezi funkcemi podle toho, jestli ten den mám na hlavě zrovna helmu nebo ne.

Před dvěma lety jste v O2 Areně závodil i dělal "dispečera" svým soupeřům, když selhaly vysílačky a skákalo se křižně ze dvou ramp najednou. Byl to moment, kdy jste se na freestylové akci nejvíc zapotil?

Ten den se snad nedařilo vůbec nic. Ráno si Erik Ruiz z Mexika zlomil stehenní kost a vykloubil koleno při prvním skoku. Na začátku show při otevíracích skocích českých FMX nováčků jsme měli další nehodu, když jeden z jezdců to za dopadem napálil do druhého. Ten křížový skok komplikoval chod tréninku a celé akce. Když selhaly vysílačky, tak už mě to ani nepřekvapilo. Vyběhl jsem na dopady a začal to dirigovat rukama, abychom měli aspoň nějakou show. Nápad to byl hezký. Na papíře a na fotkách to vypadalo skvěle, ale v praxi to byla noční můra. FMX Gladiator Games je průkopníkem spoustu skvělých nápadů. Kdybychom nezkoušeli nové věci, tak bychom nebyli tam, kde jsme teď, ovšem ne vždy se to povede. To je daň za odvahu.

V současné době vás živí hlavně zákulisí a organizování akcí ve freestyle motokrosu. Liší se nějak přístup fanoušků v Česku k závodům a show na motorkách s jinými evropskými zeměmi či třeba s USA? Kde je podle vás nejlepší atmosféra?

Nejlepší atmosféra je na místech, kam FMX zavítá poprvé. Když FMX začínal v Čechách, tak na Spartě v Holešovicích udělali diváci snad 15 mexických vln a byli v euforii. Dnes není lehké diváky postavit na nohy. Pořád to musíme posouvat dál a riskovat víc. S Belgickou firmou FMX4Ever, kde jezdím od 2007 a od 2012 dělám týmového manažera, jsme měli možnost organizovat první FMX show v několika zemích. Např v Kuvajtu, Bahrajnu, Bolívii, Peru, Kazachstánu, Srí Lance, Hongkongu, Tchaj-wanu a Alžírsku. Nejlepší atmosféru jsem zažil na Red Bull X-Fighters v Mexico City. Tenkrát bohužel se zlomenými žebry a z tribuny. Nestačil jsem se v ranním tréninku vrátit na motorku z relativně jednoduchého triku a bylo vymalováno.

Letošní rok bude ve znamení synchra

Nechybí vám teď v Česku kalifornské slunce?

Všeho moc škodí a v Čechách to máme tak nějak optimálně vyrovnané. Procestoval jsem celý svět několikrát a nevybral bych pro budoucnost svou a svých dětí zemi jinou.

Každý rok se na FMX Gladiator Games objeví nějaká novinka. Co bude pro fanoušky největším lákadlem letos?

Letos jedem všechno o úroveň výš. Diváci uvidí dvojité salto v podání několika jezdců. Salto dopředu v podání několika jezdců a dokonce salto vpřed s trikem. Nejen, že diváci uvidí ty nejšílenější triky světa, ale uvidí je rovnou dvakrát - a to v podání dvou jezdců najednou. Letošní Gladiator Games budou ve znamení synchro. Dále samotná soutěž gladiátorských her bude mít nový kabát. Při postupu do dalšího kola jezdci nebudou smět opakovat triky z předchozích jízd. Diváci tak uvidí daleko rozmanitější jízdy. Zvítězí ten jezdec, který bude mít ve svém repertoáru nejvíc obtížných triků.

Cítíte se na to, že FMX Gladiator Games letos vyhrajete?

Letos budu mít tři role. Organizační, jezdeckou a budu také opět moderovat. Hlavní soutěž nebudu jezdit, ale budu ji obohacovat technickou znalostí a popisem triků. Bude to celkem náročný večer, ale mám šanci vyhrát afterparty!