Vodní král Lacko v Le Mans vyhrál první nědělní jízdu a je blízko druhé příčky

Adam Lacko v Buggyře vyhrál v neděli v Le Mans první jízdu dne, v té druhé obsadil páté místo. To v konečném součtu znamená, že stáhl náskok průběžně druhého Antonia Albaceteho na pouhé tři body.

Pilot roudnické stáje potvrdil, že miluje závodění na vodě. Za deště vyhrál nejen kvalifikaci ale suverénně stylem start-cíl také první jízdu. Druhý za ním dojel Albacete, čímž český pilot ukrojil z jeho náskoku pět bodů. Zároveň v pondělí po obědě získal pro Buggyru získal další jubileum.

"Jsem nadšený. Celý závod se mi podařilo odjet naprosto bez chyb a každé kolo jsem zajížděl dobré časy. Z pohledu diváka to mohl být asi nudný závod, ale musel jsem se soustředit opravdu po celou dobu abych nikde nezaváhal a nedal ostatním šanci mě dostihnout. Tímto vítězstvím se mi s VK50 podařilo pro Buggyru získat další jubileum, a to dvoustý pohár za první místo v jednotlivcích od roku 2001 z čehož mám samozřejmě velkou radost," uvedl Lacko.

V jízdě číslo dvě s obráceným pořadím na startu sice Lacko původně skončil šestý, ale nakonec byl klasifikován na páté pozici. Albacete totiž dostal po projetí cílem trest za zkrácení dráhy a ten jej posunul za pilota Buggyry. Španěl před posledním závodním víkendem na domácí půdě v Jaramě k dobru jen tři body.

"Sice se o mé konečné pozici rozhodlo až u stolu, ale i body za páté místo jsou důležité. Antonio (Albacete) si tam zkrátil trať a získal tím tak významnou výhodu. Podařilo se mi zde na něho stáhnout ztrátu na pouhé tři body, takže jsem Antonia dostal před domácím závodem pod tlak. Bude to boj do posledního metru. Jsem odhodlaný do toho dát ve Španělsku vše, snad to vyjde," věří Lacko.

Ve Španělsku se první říjnový víkend po oba dny znovu pojedou dva závody, celkem bude k mání posledních 60 bodů. Lacko má ale už nyní téměř jistou třetí pozici, protože za ním Steffi Halmová zaostává o 51 bodů.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů v Le Mans (Francie):

Třetí jízda: 1. Lacko (ČR/Buggyra) 26:54,334, 2. Albacete (Šp./MAN) -5,526, 3. Hahn (Něm./Iveco) -23,949.

Čtvrtá jízda: 1. Lenz (Něm./MAN) 23:30,390, 2. Hahn -10,153, 3. Halmová (Něm./Iveco) -12,767, …5. Lacko -16,297.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 318, 2. Albacete 225, 3. Lacko 222.