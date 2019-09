Lackova belgická radost i smutek: druhé místo, tisící trofej a prasklý brzdový kotouč

Adam Lacko po druhém místě v úvodním závodě nedělního programu ME tahačů na okruzích v Zolderu druhou jízdu nedokončil. V souboji o stříbrnou příčku v šampionátu, tak na Antonia Albaceteho ztrácí devět bodů.

Po první nedělním závodě nastal pro Buggyru historický moment. Úřadující vicemistr Evropy dojel na druhé pozici, a získal tak pro roudnický tým Buggyra Racing již tisící pohár od roku 1993, kdy začínal závodit Martin Koloc.

"Ze začátku to vypadalo perfektně. Držel jsem se Jochena (Hahna). Přemýšlel jsem i nad tím, že ke konci vždy bývám rychlejší, tak bych ho mohl v závěru předjet," plánoval Lacko.

"Od třetího kola jsem ale začal mít potíže s chlazením brzd. Teplota se šplhala až přes 600°, takže jsem musel pouštět stále víc vody, a bylo to nakonec velké drama až do posledního kola, kde už jsem skoro nebyl schopný ani zabrzdit," popsal své problémy.

Právě prasklý brzdový kotouč znamenal pro českého pilota konec v druhé jízdě. Pokračovalo tak Lackovo zolderské prokletí, od roku 2015 v Belgii již pětkrát v řadě nedokončil všechny čtyři závody.

"Je to obrovská škoda. To, co jsem na Albaceteho najel ve třetím závodě, jsem v tom čtvrtém ztratil. Nedá se nic dělat, to je motorsport," krčil rameny. "Teď se musíme nachystat na Le Mans a bojovat, co to půjde, protože v Jaramě, na domácím okruhu Antonia, už to bude hodně těžké," řekl zklamaný Lacko, který dva závodní víkendy před koncem sezony zůstává na třetí pozici průběžného hodnocení šampionátu.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů v Zolderu (Belgie):

První jízda: 1. Hahn (Něm./Iveco) 23:54,652, 2. Lacko (ČR/Buggyra) -7,702, 3. Kiss (Maď./Mercedes) -8,919.

Druhá jízda: 1. Albacete (Šp./MAN) 24:14,122, 2. Kursim -5,212, 3. Reinert (oba Něm./Iveco) -6,352, …Lacko nedokončil.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 272, 2. Albacete 187, 3. Lacko 178.