Lacko tuší, že další titul by byla pohádka. Teď si o dovolené zaběhá a bude posilovat

před 29 minutami

Úřadující šampion Adam Lacko se už pomalu smiřuje s faktem, že letos bojuje o druhou příčku. "Teoreticky na první místo ještě máme, ale to je spíš pohádka," míní.

Orechová Potôň (od našeho zpravodaje) - Obhájce titulu evropského šampiona tahačů na okruzích Adam Lacko bojuje po první polovině sezony o druhou příčku. Ani citelná ztráta na lídra Jochena Hahna však pilotu Buggyry nebere dobrou náladu.

"Šampionát je obrovsky vyrovnaný, devět deset aut se v kvalifikaci vejde do jediné vteřiny. Od začátku jsem říkal, že boj o první tři místa celkově bude úspěch," řekl český pilot na Slovakia Ringu, kde se o víkendu uzavřela první polovina sezony.

Do ní Lacko vstupoval s velkými zdravotními problémy. Měsíc před startem první jízdy skočil v nemocnici. Jinak rutinní operace slepého střeva se proměnila v resekci břicha a týdenní pobyt na lůžku. I teď, necelé tři měsíce od dvojité operace, ještě není všem zdravotním trablům konec.

"Pořád to břicho cítím. Do auta usedám se zpevňujícím břišním pásem a večer po závodech - hlavně po takových vedrech jaká byla tady na Slovakia Ringu - mě to bolí. Ale za volantem mě břicho nijak neomezuje," řekl 33letý pilot.

Poslední omezení padne o dovolené, která bude po slovenském podniku následovat. "Začnu tam i běhat a posilovat, protože už to konečně půjde," dodal.

Průběžné pořadí ME tahačů na okruzích 1. Jochen Hahn (Něm./Iveco) 188

2. Adam Lacko (ČR/Buggyra) 131

3. Norbert Kiss (Maď./Mercedes) 121

4. Antonio Albacete (Šp./MAN) 112

5. Steffi Halmová (Něm./Iveco) 107.

Letos se situace mezi Lackem a Hahnem zrcadlově opakuje. Zatímco loni měl vynikající začátek sezony pilot Buggyry, tentokrát si slibný náskok vyjel německý veterán. Před zbývajícími šestnácti bodovanými jízdami má Němec 188 bodů, tedy o 57 více než rodák z Čeladné.

"První místo je už asi definitivně pryč. Teoreticky na něj ještě máme, ale to je spíš pohádka. Loni jsme měli štěstí my, letos ho má zase on. Jochen by nesměl celý víkend bodovat a já v něm získat všech 60 bodů. To je vzhledem k tomu, jak mu letos jede auto, skoro vyloučené," připomněl Němcovo výborně naladěné Iveco.

Lacko nahlíží na svoji pozici realisticky. "Vidím to tak, že bojujeme o druhé třetí místo. Tady se to mele každý závod a hodí se každý bod."

Na jihu Slovenska navýšil náskok před třetím Norbertem Kissem na 10 bodů. Ale za Maďarem číhají na svou šanci s minimální ztrátou zkušený Španěl Antonio Albacete a německá "Amazonka" Steffi Halmová. Jenom tato pětice zatím nasbírala více než 100 bodů.

Další příležitost vylepšit si bodové konto přijde až první zářijový víkend v Mostě. Pro závody tahačů už takřka legendární okruh bude hostit pátý díl seriálu. "Most je vždycky něco výjimečného a vždycky se na naše fanoušky těším," přiznal Lacko.