Kornfeil na Salače v závodě nepočkal. Ale vytáhl jsem se v trénincích, těší talentovaného jezdce

před 40 minutami

Při svém debutu ve Velké ceně České republiky dojel čtyřiadvacátý, ale sedmnáctiletý Filip Salač si do Brna dojel hlavně pro zkušenosti. „Nervozní jsem nebyl, normálně bývám víc,“ říkal po závodě jezdec.

Jak jste si užil první start v Brně?

Volné tréninky se mi hodně povedly, ukázal jsem se při nich vepředu, dal jsem o sobě vědět týmům a důležitým lidem okolo. Horší už to bylo v závodě i v kvalifikaci, v níž to byla naše týmová chyba, zvolili jsme blbou taktiku a neměli jsme štěstí, když mi chcípla motorka kvůli rozbité spojce.

Byl jste doma, před tolika fanoušky, nervozní?

Ani ne. Při závodech Rookies Cupu jsem víc. Tam mi jde o pozici v šampionátu, tam musím tam zajet. V Brně ode mě nikdo nic nečekal a já jsem si to chtěl hlavně užít.

Jakub Kornfeil vyhrál kvalifikaci a v závodě dojel třetí. Co tomu říkáte, je to pro vás motivace?

Musím přiznat, že k němu mám ještě trochu respekt, protože těch zkušeností má hodně. V tom závodě jel dobře, moc jsem mu přál, aby mu dopadla bedna a aby přepsal historii. Jsme dobří kamarádi, pro Rookies Cupu mi dává rady, za což bych mu chtěl poděkovat.

Nicméně před závodem vám poradil, abyste se ho držel, a nakonec vám ujel…

(úsměv). Bohužel je to tak. Do závodu jsme změnili palivovou mapu, měl jsem dobrý start a v první zatáčce jsem předjel asi pět lidí venkem. Potom jsem ale na rovince ztratil pozici, protože mi motorově nejela motorka. Koukali jsme na telemeletrii a byl to ten důvod, že jsem dojel tak, jak jsem dojel.

Ve vašich sedmnácti letech šlo ale hlavně o to nasbírat zkušenosti, ne?

Je to tak, ale nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo. Byl jsem zkamaný. Ale na druhou stranu jsem se ukázal ve volných trénincích.

Loni jste dostal divokou kartu také, ale byl jste krátce po zranění a po třech kolech jste vzdal. Vzpomněl jste si na to?

Jasně. Byl jsem měsíc po operaci stehenní kosti, kterou jsem si zlomil při kvalifikaci v Barceloně při juniorském mistroivstvím světa. Zpětně si uvědomuju, že to bylo moc brzo, normální lidi s takovým zraněním rehabilitují až půl roku. Měl jsem speciální plastovou dlahu, kdybych spadl, aby se mi to znovu nezlomilo, protože noha ještě nebyla úplně srostlá. Jel jsem s velkou bolestí, musel jsem vzdát.

A zároveň jezdíte do desátého místa ve španělském šampionátu CEV, což je o oficiální juniorské mistrovství světa silničních motocyklů. Jste s výkony spokojený?

V juniorském mistrovství je to hodně o týmu a motorce. Mám to štěstí, že jezdím za tým Cuna de Campeonas, což je špičková španělská stáj, která také vlastní okruh Ricarda Torma ve Valencii a na něm i úspěšnou závodnickou školu. Dostal jsem se tam díky Autoklubu a smlouvě, kterou s týmem letos podepsal pan Štovíček.

Posledním rokem nastupujete v Rookies Cupu, v průběžném pořadí jste třetí. Čeho si vážíte víc?

Minulý rok chtěl bojovat o titul, ale kvůli zlomenině stehenní kosti jsme o tu šanci přišel. Letos to mám těžší, konkurence je větší. V Rookies Cup se asi nejlépe ukážou pravé schopnosti, tam máme všichni přibližně stejné motorky.