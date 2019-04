Monopost z ČVUT míří do Říma. Při závodě Formule E ukážou studenti svoje inovace

před 34 minutami

Čeští studenti předvedou svoji inovativní elektrickou formuli tento víkend v Římě v rámci závodu Formule E.

Týmu eForce FEE Prague Formula se v minulé sezóně podařilo vyhrát mezinárodní závody v Mostě na soutěži FS Czech a neoficiální závody

v Estonsku na Baltic Open. Do hlavního města Itálie teď Čechy pozvali zástupci tamní univerzity Sapienza.

Mladí čeští vědci ale neusnuli na vavřínech, proto do nové sezony připravují mnoho změn. Na letošním monopostu Formule Student bude spousta zcela nových součástí, další komponenty prošly odlehčovacím procesem nebo byly úplně přepracovány.

Aerodynamické prvky formule jsou navrženy tak, aby generovaly požadovaný přítlak a usměrňovaly tok vzduchu. Objevil se nový podvozek se stabilizátorem s nastavitelnou tuhostí, formule dostala difuzor a změnil se i posez pilota.

"Při vývoji FSE08 jsme převzali koncept řízení dynamiky vozidla z FSE07, který se osvědčil," uvedl Ondřej Šereda, vedoucí elektrické skupiny eForce FEE Prague Formula.

Tým připravil analýzu dat, kterou by mu záviděla i leckterá profesionální stáj. "Telemetrická data získáme díky vývoji vlastní jednotky, která umožní přenášet sběrnice vozidla. Jedná se v podstatě o telekomunikační most, kdy uvidíme přesně to, co bychom viděli, kdybychom byli připojeni fyzicky k vozidlu. Kromě dat se přenáší i zvuk pro komunikaci s řidičem. Takto dokážeme velice dobře ovlivnit chování pilota na trati," vysvětlil Šereda

Šéf vývojové skupiny dodal: "Velice se osvědčila volantová jednotka, fungující jako rozhraní pro ovládání parametrů a hledání chyb. I nadále pokračujeme v tomto konceptu."

Srdcem elektromobilu jsou samozřejmě baterie, u níž studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vylepšili chlazení. Tyto změny ovlivnily tvar monokoku, tedy konstrukčního základu formule, a tým si od něj slibuje výrazné zlepšení efektivity chlazení.

Svůj vylepšený stroj teď čeští studenti ukážou těm nejpovolanějším. V rámci římských závodů Formule E se setkají s piloty a nejlepšími inženýry ve svém oboru. Nebude chybět ani projížďka po samotném okruhu.