Komentář: Formuli 1 hrozí právní bramboračka. Taková je svatá trojice Mercedesu

Formulí 1 hýbe další aféra. Monoposty Racing Point jsou prý dokonalou kopií loňského vítězného monopostu. Sám Mercedes hledí vedle závodění na jiné priority.

Hybridní éra F1 nezná jiného vítěze, než je ten s třícípou hvězdou ve znaku. Od roku 2014 vyhrává Pohár konstruktérů jen a jen Mercedes a jeho piloti (pětkrát Lewis Hamilton a jednou Nico Rosberg) zase vládli souboji jezdců o titul mistra světa.

Taková úspěšná formule přímo vybízí k tomu, aby se jí někdo "inspiroval". Ideálně někým, kdo nemusí vymýšlet žádné psí kusy, protože používá stejný motor. Ano, řeč je o týmu Force India. Vlastně pardon, už od srpna 2018 Racing Point.

Když se formule Racing Point RP 20 v únoru poprvé objevila na testech v Barceloně, okamžitě získala lehce pejorativní označení "růžový Mercedes". A není se čemu divit. Monopost vypadá jako identické dvojče vítězného Mercedesu W10 z loňské sezony.

Pouhá kopie, nebo už nedovolený plagiát?

Majitel týmu Lawrence Stroll se zřejmě nechal inspirovat světem módy, v němž vydělal své jmění. Podle hesla "kopírování nezabíjí formuli 1" zakázal svým inženýrům kreativní myšlení, rozdal jim fotky Stříbrného šípu ze všech možných úhlů a pauzovací papíry na vykreslení přesné kopie.

V seriálu, kde jsou zakázány zákaznické vozy a oficiálně se místo soutěže týmů vyhlašuje přímo Pohár konstruktérů, to zní zvláštně, leč v tomto případě metoda CTRL+C a CTRL+V není zakázána. Prostě co je vidět, to může konkurence využít do alelujá.

Jenže kosa narazila na kámen u jednoho na první pohled malicherného detailu. Jmenuje se brzdový kanálek a je umístěn na vnitřní straně disku obou předních kol. Tento malý element je jedním z klíčových prvků aerodynamiky současné F1 a zároveň slouží k chlazení brzd.

Podle Renaultu, který podal protest, nejsou kanálky shodné jen zvenku, ale zkopírovaná je i jejich vnitřní struktura. Což podle fotky prostě neuděláte.

Porovnání brzdových kanálků u loňského Mercedesu a letošního Racing Pointu:

Front-brake duct comparison of the 2019 Mercedes and 2020 Racing Point:#F1 pic.twitter.com/x6NvTEHw4P — Peke_Formula1 (@Peke_Formula1) July 12, 2020

Všechno se má rozseknout za tři týdny. Pokud by experti Mezinárodní automobilové federace FIA zjistili, že Racing Point porušil pravidla a vzali by mu dosavadní výsledky, máme zaděláno na pěknou právní bramboračku.

Černá jako symbol

Po růžovém Mercedesu se před skutečným startem sezony F1 zjevil jiný, černý. Ne, že by další stáj okopírovala stroj z Brackley. To se tým úřadujících šampionů přidal k celosvětovému boji proti rasismu.

Jasným lídrem je v tomto případě Lewis Hamilton. Jediný pilot tmavé pleti v závodním poli Grand Prix přemlouvá závod co závod všechny své soupeře k tomu, aby poklekli a podpořili tak hnutí Black Lives Matter (BLM). Boj proti rasismu je samozřejmě chvályhodná věc, ale tahle forma zvolená zrovna v F1 vypadá poněkud křečovitě. Vždyť v domovině hnutí BLM, Spojených státech, nepoklekávají piloti ani před závody NASCAR ani IndyCar.

Hamilton hovoří o diverzitě téměř v každém rozhovoru a nebrání se kritizovat ani špičky F1 a FIA. Ovšem na rozdíl od jiných sportovních zvěstovatelů mu výlety mimo sportovní svět neberou elán a chuť být úspěšný v tom, co umí nejlépe.

A šestinásobný mistr světa "kočírovat" formuli 1 skutečně umí. I když máme za sebou jen tři závody z plánovaných cca 13 až 15, je z něj opět největší favorit na titul. To by byla koruna číslo sedm, čímž by zase jednou vyrovnal Michaela Schumachera. Ať by porovnání obou legend dopadlo jakkoliv, Hamilton je už teď extratřída.