Ferrari s odvoláním neuspělo, Vettelův trest z Kanady platí

před 15 hodinami

Stáj Ferrari neuspěla s žádostí o přezkoumání trestu pro Sebastiana Vettela, kterého před dvěma týdny pětisekundová penalizace připravila o vítězství ve Velké ceně Kanady formule 1. Italský tým podle zástupců FIA nepředložil žádné nové důkazy.

Vettel sice v Montrealu projel jako první cílem, ale za nebezpečný návrat na trať v 48. kole dostal trest, po kterém v konečném pořadí spadl na druhé místo. Pilot Ferrari po chybě ve třetí zatáčce vyjel z trati, a když se vracel, zablokoval Hamiltonovi cestu a byl potrestán za nebezpečný návrat na trať.

Čtyřnásobný mistr světa Vettel už po závodě dal najevo velkou nelibost s verdiktem a i když Ferrari formální protest nepodalo, využilo práva k přezkoumání případu. Po dnešním slyšení však traťoví komisaři došli k závěru, že italská stáj nepředložila žádné nové důkazy, kvůli kterým by bylo nutné původní verdikt přehodnotit.

"Je to zklamání. Je to škoda pro lidi, kteří sedí u televize nebo na tribunách a chtějí prostě vidět sport. Takhle to pak vypadá hloupě," řekl Vettel televizní stanici RTL.

Mercedes díky vítězství v Kanadě vyhrál i sedmý závod v sezoně a Pohár konstruktérů vede s ohromným náskokem 123 bodů. Hamilton v Montrealu zaznamenal pátý triumf v ročníku a v průběžném pořadí mistrovství světa má náskok 29 bodů před Bottasem, třetí Vettel ztrácí 62 bodů.