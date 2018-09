Formulové Soči patřilo Hamiltonovi, Bottas mu musel jít z cesty

před 1 hodinou

O vítězi Velké ceny Ruska rozhodla týmová strategie Mercedesu. Sebastian Vettel na Lewise Hamiltona ztrácí už 50 bodů.

Soči - Lewis Hamilton zvítězil v nedělní Velké ceně Ruska formule 1 a udělal další krok k zisku pátého titulu mistra světa. Jeho rival Sebastian Vettel skončil až třetí za Valtterim Bottasem a nedělního vítěze tak ztrácí už 50 bodů.

Fin přitom startoval z pole position, ale během závodu dostal příkaz, aby Brita kvůli jeho boji o vedení v seriálu pustil před sebe."Byl těžký den pro všechny a probereme to všechno v boxech," uklidňoval frustrovaného Bottase po závodě šéf Mercedesu Toto Wolff.

Zklamaný Bottas v cíli GP Ruska:

"Voiko v****ukseen kuolla?" saattaa olla yksi Valtteri Bottaksen ajatuksista tällä hetkellä 😞 #cmoref1 pic.twitter.com/TpYBtT5XVG — C More F1 (@CMoreF1) September 30, 2018

"Je to pro nás dost náročný den. Valtteri byl skutečný gentleman, když mě pustil před sebe. Být v cíli první a druhý se určitě počítá. Valtteri si zasloužil vyhrát… ale dneska to byla skutečná týmová práce," poděkoval vítěz svému týmovému kolegovi.

Bottas přitom výborně odstartoval a do prvních zastávek v boxech byl v čele před Hamiltonem a Vettelem. Vedení od něj převzal nedělní oslavenec Max Verstappen, který se dostal z 19. příčky na startu až do vedení. Tam vydržel téměř do konce závodu, než musel i on pro nové gumy.

Strategie úplně nevyšla Hamiltonovi, jenž se vrátil za Vettela. Ale po pár zatáčkách byl Brit před svým rivalem. Pak pro něj zahrála strategie Mercedesu, který Bottasovi nařídil pustit svého týmového kolegu před sebe.

Když Verstappen vyměnil gumy, dostal se Hamilton do čela a vedení si udržel až do cíle před Botatsem a Vettelem. Dravý Nizozemec obsadil páté místo za Kimi Räikkönenem ve Ferrari oslavil tak narozeniny nejlepším možným způsobem.

Dort pro oslavence Verstappena:

Mercedes získal potřetí double na okruhu v Soči, kde v pěti odjetých Grand Prix nevyhrál žádný jiný monopost. Vedle Hamiltona zde slavil úspěch Nico Rosberg a loni Bottas.