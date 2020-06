Žádné šampaňské a stupně vítězů. Piloti F1 je letos musí oželet kvůli hygieně

Piloti formule 1 si v letošních závodech mistrovství světa nebudou moci vychutnat tradiční oslavy s trofejemi a šampaňským na stupních vítězů. Kvůli hygienickým opatřením v souvislosti s šířením koronaviru odpadnou i další obvyklé součásti Velkých cen.

"To, na co jsme byli zvyklí v minulosti, nyní zkrátka dělat nemůžeme," uvedl na webu šampionátu jeho ředitel Ross Brawn. "Nebudou stupně vítězů, ale rádi bychom něco udělali po závodě na roštu. Mohly by se třeba na dráze seřadit vozy a jezdci by stáli před nimi."

Odpadne také předávání trofejí přímo z rukou místních hodnostářů. "Ale už jsme to nějak vyřešili, máme plány na různé postupy, teď zjišťujeme, jak je budeme moci prezentovat v televizi," uvedl Brawn.

Chybět bude i tradiční předzávodní přehlídka pilotů, nicméně vzhledem k tomu, že na tribunách nebudou diváci, stejně by neměla smysl. Jezdci ani nebudou společně stát při hymně pořadatelského státu.

"Přehlídka jezdců nebude, protože nemůžeme dát dohromady 20 pilotů na tahač náklaďáku a vozit je po okruhu. Místo toho budeme s každým z nich dělat interview před garáží. Je spousta možností, jak fungovat, aniž bychom ohrozili zdraví a bezpečnost," řekl Brawn. "Tohle bude nová norma. Nevím, na jak dlouho, ale určitě na zbytek tohoto roku," dodal.

Sezona mistrovství světa formule 1 by měla s téměř čtyřměsíčním zpožděním odstartovat 5. července v Rakousku. V kalendáři je aktuálně jen osm závodů, ale vedení F1 dnes po zrušení Velkých cen Ázerbájdžánu, Singapuru a Japonska uvedlo, že doufá v odjetí 15 až 18 Grand Prix.