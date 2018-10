Formule 1 versus formule 1,5. Tři týmy vyčnívají, zbytek se pod stolem pere o drobky

před 12 minutami

Formule 1 je v současnosti rozdělena na dvě kasty. Na stupně vítězů se piloti mimo "velkou trojku" Ferrari, Mercedes a Red Bull dostanou jen s velkou dávkou štěstí.

Analýza - Nedělní Velká cena Mexika nejen že korunovala Lewise Hamiltona letošním šampionem formule 1, ale byla přímo učebnicovou ukázkou rozdělení současného startovního roštu na dvě kasty.

Zatímco piloti tří špičkových týmů spolu dokázali plus mínus držet krok, "nejlepší ze zbytku světa" byli rádi, že od lídrů na relativně krátké a rychlé trati nedostali hned dvě kola.

Tajemná šifra FMR

Těmi třemi vyvolenými jsou (v abecedním pořadí) stáje Ferrari, Mercedes a Red Bull - pro zjednodušení FMR. Díky silnému finančnímu zázemí, týmům zkušených inženýrů a techniků a v neposlední řadě i zásluhou výborných pilotů právě toto trio válcuje svět F1 už celou dekádu - hybridy nehybridy.

Vždyť od roku 2007 jen dvakrát získal titul pilot z jiné stáje (2008 McLaren a 2009 Brawn, tedy předchůdce dnešního Mercedesu).

Dominanci "Velké trojky" ještě lépe ilustruje pohled na konečné výsledky předchozích sezon. Abychom našli v top 5 závodníka v jiných týmových barvách než FMR, musíme zabrousit do roku 2015. To byl celkově pátý Valtteri Bottas ve Williamsu. Ostatně, ten už teď pilotuje Mercedes…

V Mexiku si jezdci FMR zbytek pole "podali" extrémně. Začalo to už kvalifikací. Do její poslední části pochopitelně postoupila kompletní šestka "vyvolených", která se následně naskládala do prvních tří řad startovního roštu Grand Prix. Mezi šestým Kimi Räikkönenem ve Ferrari a sedmým Nicem Hülkenbergem v Renaultu následně zela půlvteřinová propast.

Zápis průjezdu cílem jednotlivých 71 kol dává teorii o FMR naprosto zapravdu. Dokud nevypadl Daniel Ricciardo kvůli závadě na Red Bullu, dostali se do nejlepší šestky jen Carlos Sainz junior v Renaultu v prvním kole a jeho týmový kolega Hülkenberg ve 12. okruhu (ten díky právě probíhajícím zastávkám v boxech).

Až Australanova smůla dovolila "Hülkecovi" okusit natrvalo pozici v top 6. Ale ve výsledkové listině má stejně o dvě kola méně než vítězný Max Verstappen. Ten totiž předjel o celý okruh dokonce i pátého Valtteriho Bottase v Mercedesu.

Čas pracuje proti outsiderům

S průběžnou výsledkovou tabulkou souvisí i časové rozdíly mezi monoposty na trati. Zatímco první šestka se tak nějak držela pospolu, za ní zeje stále se zvětšující propast, kterou pořadatelé v cíli naměřili v délce téměř 90 vteřin.

O rozdílech mezi oběma "třídami" v Mexiku svědčí i tabulka nejrychlejší časů. Pouze trápící se Lewis Hamilton, s nímž v neděli vůbec nespolupracovaly pneumatiky, nedoplnil na špici své "kolegy" z FMR. Dnes už znovu panující šampion zajel až osmé nejlepší kolo, před něj se dostali poměrně překvapivě Charles Leclerc v Sauberu a - jak jinak - i Hülkenberg.

Také v boxech se činili nejlépe mechanici Ferrari a Red Bullu. Vůbec nejkratší zastávku absolvoval Sebastian Vettel ve 47. okruhu (2,15 vteřiny u mechaniků a 21,777 včetně průjezdu boxovou uličkou). Druhý v tomto hodnocení byl jeho týmový kolega Räikkönen, třetí byl Ricciardo. Pak se ovšem pochlapili pánové z Toro Rossa, Brendona Hartleyho odbavili se vším všudy za 22,055. Až za ním skončili Verstappen, Bottas i Hamilton.

O desetinky pomalejší časy Mercedesu mohou však svědčit i o tom, že Stříbrné šípy "hrály na jistotu" a jejich lidé nechtěli udělat v klíčovém podniku sezony zbytečnou chybu.

Velké hledání Rosse Brawna

Statistika nuda je, má však cenné údaje. To stejné nevědí jen pánové Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř ve své slavné písničce, ale určitě i Ross Brawn. Muž, který má nyní ve formuli 1 na starosti strategické plánování, se podobnými daty probírá od rána do večera a přemýšlí, jak v příštích ročnících šampionát zatraktivnit.

Jednu z cest Brawn vidí ve výdajovém stropu. Jenže zkušenosti jejich lidi a během let nasbírané know how triu FMR nevezme ani deset výdajových omezení…