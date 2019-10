Hamilton je pokrytec, kritizuje Alonso bývalého rivala. I tak Brit zase sahá na titul

Dvojnásobný světový šampion formule 1 Fernando Alonso se pustil do Lewise Hamiltona, bývalého soupeře na závodní dráze. Brit přitom může už v neděli v Mexiku získat šestý titul.

Španělský pilot zkritizoval Hamiltonovy výroky na Instagramu, kde vyzýval své fanoušky, aby se v rámci boje proti klimatickým změnám podobně jako on stali vegany.

Kritici ale začali záhy pilotovi Mercedesu připomínat jeho vlastní životní styl. K řadě nesouhlasných komentářů se přidal také Alonso.

"Myslím, že by si názory na stravu měl nechat pro sebe. Nikdy bych do světa nevypustil takovou zprávu, jak to udělal Lewis. Jeden den něco vykřičíte do světa a druhý den můžete svůj názor zase totálně změnit," uvedl 38letý Španěl pro britský list Daily Mail.

Mistr světa z let 2005 a 2006 také připomněl, že Hamilton měl ještě donedávna vlastní soukromý tryskáč, který za jedinou cestu z Londýna do Los Angeles vyprodukoval 1,67 tuny oxidu uhličitého.

"Všichni víme, jak Lewis žije. Piloti formule 1 mají za rok 200 cest letadlem. Pak nikomu nemůžete říkat: Nejezte maso!" dodal Alonso.

Do Hamiltona se pustil i Romain Grosjean. Jeho současný soupeř z Velkých cen v kokpitu Haasu se pozastavuje nad tím, jak se může veganství slučovat se životosprávou závodního jezdce.

"Myslím, že pro vrcholového sportovce je být veganem spíš negativem. Znám případy několika sportovců ve vytrvalostních disciplínách, kteří se stali vegetariány nebo vegany, a museli tuto dietu ukončit. Neměli totiž dostatek živin pro tak fyzicky náročné výkony," uvedl Francouz, který dokonce předloni napsal s manželkou Marion vlastní kuchařku.

První mečbol na nemilované trati

Ať už Hamiltonovu zdraví veganství prospívá, nebo ne, 34letý závodník se může už v neděli v Mexico City stát pošesté mistrem světa formule 1. Britovy zbyl už jediný vyzyvatel. Je jím jeho vlastní týmový kolega Valtteri Bottas. Ten ovšem ztrácí propastných 64 bodů.

Aby Hamilton slavil, potřebuje - ve velmi zjednodušené verzi - vidět Fina v cíli VC Mexika mimo stupně vítězů a sám aby byl v top 3. Roli může hrát i bod za nejrychlejší kolo v závodě.

Ovšem sám Brit své nedělní korunovaci moc nevěří. "Mexiko je vzhledem ke konstrukci našeho monopostu tím nejhorším závodem v sezoně. Bude to hodně těžké, i když jsem zde už titul slavil," řekl Hamilton.

Stříbrné šípy na okruhu Hermanose Rodrígueze trápí především dlouhé rovinky, na nichž má jasnou výhodu Ferrari.

Velká cena Mexika startuje v neděli v 20:10 našeho času a sledovat ji můžete živě na Aktuálně.cz. Grand Prix vysílá stanice Sport2, předzávodní studio začíná 70 minut před startem závodu.