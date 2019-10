Komentář: Vivat, Mercedes. Stříbrné šípy zaslouženě vládnou hybridní éře formule 1

Mercedes mohl po nedělní VC Japonska oslavit šesté vítěství v Poháru konstruktérů po sobě. Je také jasné, že mistr světa mezi jezdci bude oblékat kombinézu Stříbrných šípů. Je tomu tak nepřetržitě od roku 2014.

Mercedes oslavil letos 125 let účasti v závodech. Stáj bojující o body pod německou vlajkou dokázala skvěle navázat na úspěch vozů poháněných benzinovými motory z dílen pánů Gottlieba Daimlera a Wilhelma Maybacha. Ti měli nejrychlejší benzinem poháněná auta v historicky prvním automobilovém závodě z Paříže do Rouenu v červenci 1894.

V neděli v Suzuce přidaly Stříbrné šípy k tomu výkonu - a stovkám dalších vítězných trofejí - už šestý Pohár konstruktérů v řadě. Tým hájící barvy značky ze Stuttgartu tak vyrovnal panování Ferrari v éře Michaela Schumachera. Tehdy Scuderia panovala mezi stájemi nepřetržitě v letech 1999 až 2004.

Tím ale letošní sbírka Mercedesu nekončí. Už teď je jasné, že mistrem světa bude buďto už pošesté v kariéře (a popáté v Mercedesu) Lewis Hamilton, nebo premiérově jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Fin ale ztrácí už 64 bodů. Ovšem nikdo jiný po japonské Grand Prix titul nemůže vybojovat.

Nízký úhel, vysoká účinnost

Kde se vzalo kralování Stříbrných šípů v hybridní éře formule 1, v níž ještě nepoznaly hořkost porážky?

Prvním důvodem - a jedním z nejzásadnějších - je unikátní design monopostu Mercedes. Na rozdíl od konkurence vsadili jeho inženýři na nízký úhel zdvihu podlahy. Jinými slovy, spodek vozu se nad vozovkou jen mírně zvedá směrem k zadnímu spoileru.

Proti třeba Red Bullu je to sice rozdíl v úhlu náklonu jen v několika desetinách stupně, jenže pro aerodynamiku vozu je to klíčové. Současné vozy jsou doslova závislé na tom, jak dobře kolem nich obtéká vzduch a jak malý přítlak má podlaha. Díky tomu jsou rychlé a zároveň dobře sedí na vozovce.

Koncepce nazývaná "low-rake" má sice lehkou nevýhodu na městských tratích, ale jak ukázal třeba nedávný závod v Singapuru, všechno je relativní.

V Brawnových stopách

I když v předsezonních testech obvykle nezajíždí nejlepší čas, Mercedes dokáže ze všech stájí vytáhnout nejvíc z pneumatik Pirelli. Ani letošní nové směsi nezaskočily inženýry z Brackley a ti udělali mnohem méně taktických chyb než konkurenční Ferrari.

Když už tu padlo jméno anglického městečka Brackley…, Mercedes do něj svůj závodní tým neumístil náhodou. Je totiž nástupcem stáje Brawn GP, která v roce 2009 právě díky geniálně zvládnuté aerodynamice šokovala celý svět F1 a seriál jasně ovládla.

Nástupce továrního týmu Hondy nevedl nikdo jiný než Ross Brawn. Jeden z členů Schumacherova "dream teamu" u Benettonu a později u Ferrari zůstal u Mercedesu až do roku 2013. Do vítězné hybridní éry stáj uvedl už jeho nástupce Toto Wolff, jemuž v roli nevýkonného šéfa sekundoval až do své smrti letos v květnu Niki Lauda.

Hamilton, Rosberg i výjimečné motory

Byl to právě trojnásobný mistr světa formule 1, jenž do týmu zlanařil z McLarenu Lewise Hamiltona. Dnes už pětinásobný šampion je dalším z kamínků do triumfální skládačky. Nesmíme ale zapomenout ani na jeho rivala a vítěze ze sezony 2016 Nica Rosberga či vůdčí inženýry Paddyho Lowea a Jamese Allisona.

Vedle Brackley je pro úspěch Stříbrných šípů důležitý i necelých 45 km vzdálený Brixworth. Zde sídli společnost Mercedes AMG High Performance Powertrains vyrábějící hybridní motory. Právě jejich výkon a hlavně spolehlivost týmu notně pomohly při sbírání vavřínů.

Jen pro ilustraci. V hybridní éře formule 1 se odjelo zatím 117 závodů a v 86 z nich vyhrál jezdec v Mercedesu. To je neskutečná úspěšnost 73,5 procenta. Do zbytku sezony by ji Hamilton a Bottas rádi ještě vylepšili. Mají k tomu zbývající čtyři Velké ceny.