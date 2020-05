Le Mans, Indy, Dakar. Alonso si život po formuli 1 užívá, pořád ale myslí na návrat

Po odchodu z formule 1 se Fernando Alonso ocitl rázem v jiném světě. Místo neukojených ambicí v McLarenu opět poznal chuť vítězství, neuspěl jen v Indianapolisu. Teď se miláček fanoušků rozmýšlí, co s další kariérou.

1819 dní. Nebo chcete-li bez sedmi dní pět let. Tak dlouho byl Fernando Alonso nucen čekat na další vítězství. Od triumfu ve Velké ceně Španělska formule 1 v kokpitu Ferrari musel opustit Maranello, čtyři roky se trápit v McLarenu, úplně opustit F1 a usednout do Toyoty ve světovém šampionátu ve vytrvalostních závodech (FIA WEC).

Až v barvách týmu Toyota Gazoo Racing oslavil spolu s dalšími expiloty F1 Sébastienem Buemim a Kazuki Nakadžimou vítězství v šestihodinovce ve Spa-Francorchamps.

Výčet úspěchů kazí jen Indianapolis

V květnu 2018 tak začala veleúspěšná kariéra Alonsa - vytrvalostního pilota. V jejím rámci vyhrál v Toyotě v sezoně 2018-19 další čtyři podniky MS včetně legendárního Le Mans (tam triumfoval předloni i loni).

Díky tomu se zařadil se do pomyslné síně slávy mezi jezdce, kteří mají dva tituly mistra světa z různých disciplín pod gescí Mezinárodní automobilové federace FIA. A nemyslete, není jich moc. Nejvyšší světová autorita - na rozdíl od své motocyklové "sestry" - tituly světový šampionů opravdu šetří.

Hlavně první vítězství po dlouhatánské pauze bylo emotivní. Alonso si po splnění mediálních povinností sedl v tiskovém středisku obkročmo na židli a s pohárem pro vítěze v náručí zadumaně hleděl do dáli.

"Jsem šťastný, že se nám to podařilo. Celý víkend jelo auto výborně. Během zimy jsme se hodně připravovali, což se vyplatilo a výsledkem je tento úspěch. Je báječné, že se mi podařilo poprvé vyhrát vytrvalostní závod. Sébastien a Kazuki mi hodně pomohli, takže poděkování patří i jim," řekl tehdy v Spa-Francorchamps spokojený rodák z Ovieda.

K serii úspěchů v "druhém životě" je nutné připočíst i to, že španělský jezdec začal rok 2019 ovládnutím čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně ve speciálu Cadillac DPi-V..

Jen v tom Indianapolisu mu pšenka nekvetla a po vypadnutí v ročníku 2017 se loni po divokém karambolu v tréninku vůbec nekvalifikoval.

Dakarské drama se šťastným koncem

Ale nebyl by to Alonso, aby se vedle soustavného útoku na Trojkorunu, kde mu zbývá pouze to prokleté Indy, nepustil do další výzvy. Letos v lednu se postavil na start Rallye Dakar.

Španěl zůstal věrný značce Toyota. A ta jeho dostala pořádně zabrat. Spolu s navigátorem Marcem Comou se potýkal s nehodou a opravou auta na poušti, převrácením na střechu a expresní výměnou kola. I tak byl v cíli klasifikován na třináctém místě.

"Jsem rád, že jsme dojeli do cíle. Je to nejtěžší rallye na světě, startovali jsme v ní poprvé a podařilo se nám ji dokončit. Měli jsme podporu nejlepšího týmu Toyoty Gazoo Racing, který nám to umožnil," prohlásil Alonso v cíli první dakarského ročníku v Saúdské Arábii.

Formule 1 musí počkat

Co bude dál? 38letý Španěl zatím své další plány oficiálně neoznámil. Jediné, co je jisté, je jeho letošní start v Indy 500. Slavný zámořský oválový závod byl z květnového termínu přeložen na 23. srpna.

"Víceméně už vím, co budu dělat v roce 2021. Doufám, že se to brzy dozvíte, ale nemohu říct víc. Vždy jsem říkal, že bylo možné se v roce 2021 s novými pravidly vrátit do formule 1. Lákaly by mě novější a vyrovnanější vozy. Teď byl ale vývoj nových monopostů zastaven," uvedl Alonso tajemně pro španělský list El Mundo.

Vypadá to tedy, že si fanoušci formule 1 budou muset na jeho návrat počkat minimálně do roku 2022. To rozesmutní hlavně tifosi Ferrari, kteří v Alonsově návratu do Maranella vidí možnou spásu v marném honu na titul mistra světa.