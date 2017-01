Den plný českých trestů. Na Dakaru neunikli penalizaci Kolomý, Prokop ani Macík

před 52 minutami

Čeští jezdci nasbírali během třetí etapy Rallye Dakar tresty v souhrnné délce hodina a 23 minut. Nejvyšší – hodinu – dostal Martin Prokop za minutí kontrolního bodu. Martina Kolomého stály tři minuty navíc návrat do čela soutěže kamionů.

San Salvador de Jujuy – Ve znamení trestů a problémů se pro české závodníky odehrála středeční třetí etapa Rallye Dakar. Dohromady nasbírali navíc ke svým časům hodinu a 23 minut.

Překročená padesátka stála šanci na vedení

Nejmenší trest – "jen" tři minuty – si odnesl Martin Kolomý. Jenže pro pilota Tatry to znamenalo, že přišel o vedení v soutěži, do něhož by se čistým časem vrátil. Na vině bylo překročení 50kilometrového limitu na jednom úseku.

Víc než penalizace ale pilota Buggyry trápila při vjezdu do vysokých hor technika. "Výsledek dobrý, ale od první půlky nám nejde spojka, takže jsem se s tím hodně trápil. V těch těžkých pasážích jsem jednou tak kroutil volantem, že jsem si vypnul pásy a vyletěl z nich," popsal Kolomý své trable.

Pokažený alternátor přišel na dvacet minut

Martin Macík junior si horké chvilky zažil ještě před samotným startem etapy, v níž měli piloti kamionů o 165 km kratší měřený úsek než ostatní soupeři.

"Budíček v sedm hodin, nějaká ta příprava, v devět šup do sedaček a hurá na první přejezd. A pak to začalo. Rozsvítila se kontrolka dobíjení a my jsme 40 minut hledali příčinu. A nenašli jsme ji ani po výměně alternátoru,“ popsal Macík perné chvilky.

V důsledku toho posádka týmu Big Shock Racing nestihla start, opozdila se o sedm minut. "My i Franta (kamion LIAZ, pozn. red.) jsme ze sebe vydali maximum, abychom dohnali ty tušené penalizace,“ dodal sedlčanský pilot, který si pak opravdu cíli musel ke svému času připsat dvacet minut.

Prokop bloudil, první desítka unikla

Nejhůře ale dopadl Martin Prokop. Ze skvělého devátého místa nakonec nebylo nic. Česko-rakouská posádka minula na trati jeden z kontrolních bodů, za což přišel tvrdý trest – hodinová penalizace.

"Po problémech s chybějícím waypointem nás neminula hodinová penalizace, která nás sráží z desátého místa průběžně na příčku osmnáctou. Je to mrzutá komplikace, ale nedá se nic dělat a jedeme a bojujeme dál," neztrácí Prokop chuť do závodění.

Stávkující technika: servo pumpa i vstřikovač

Tresty nebyly jedinou potíží, které Čechy potkaly při přejezdu z tropického vedra do míst, kde sníh nikdy neroztává. Aleš Loprais měl v Tatře etapu skvěle rozjetou, držel se na pátém místě. Jenže pak přišlo zdržení.

"Bohužel 20 kilometrů před cílem nám prdla servo pumpa, takže jsme stáli a měnili ji. Ztráta je veliká, ale je to pořád začátek, tak se na nás snad usměje štěstí a nebudou se nám dít takovéto patálie,“ filozofoval Loprais, kterému i nadále patří jedenáctá příčka se ztrátou třiceti minut na vedoucího Nikolajeva s Kamazem.

Ještě víc se potýkal David Pabiška se svojí motorkou KTM. Stroj jel dlouho v podstatě na půl plynu. Jak ukázala následná "rozborka" přímo na trati. Příčinou byl vstřikovač paliva.

"Na začátku další rychlostní zkoušky už to nejelo vůbec, nenechali mě to tam opravit. Bylo to 4500 metrů vysoko, proto jsem si myslel, že je to kvůli tomu. Tak jsem odjel a už to nešlo vůbec. Vybral jsem si vhodné místo a začal jsem opravovat. Nejdříve síťku a pak vstřikovač. Mám ho v kapse a můžu mechanikovi ukázat, kde byla chyba. Teď už je to zase všechno v pořádku, takže uděláme kontrolu a vyčistíme to," popsal své trable zkušený motorkář. Zdržení na trati ho však ve výsledkové listině srazilo až 53. místo výsledkové listiny.

