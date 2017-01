Prokop málem uvařil Shreka. Kvapil zachraňoval soupeře, aby pak sám skončil ve vrtulníku

AKTUALIZOVÁNO před 37 minutami

Druhá etapa Dakaru znamenala pořádně ostrých 275 měřených kilometrů, při nichž se jezdci museli potýkat s tropickým vedrem. Martin Prokop "vařil" svůj Ford. Pro nováčka Lukáše Kvapila závod skončil po pádu, když předtím sám pomáhal soupeři v nesnázích.

San Miguel de Tucumán – Po bahně v první etapě trápila večer v etapě číslo dvě závodníky na Rallye Dakar úmorná vedra. Jediný český zástupce v kategorii automobilů Martin Prokop se v Argentině potýkal s kritickým přehříváním motoru.

I když si jihlavský jezdec připsal slušný patnáctý čas, v kabině prožíval s rakouskou navigátorkou Ilkou Minorovou velké drama. Závodní Ford totiž doslova "vařil" motor a ztrácel výkon.

"Posledních 190 kilometrů jsme jeli bez optimálního výkonu, dokonce se motor několikrát úplně zastavil. Venku je 50 stupňů a k tomu nám v kabině přestala fungovat klimatizace, jsme úplně vyřízený. Motor tak hřeje, že neudržím ani nohy na pedálech, jak jsou rozžhavené," řekl jezdec v cíli měřeného úseku.

Pomohl, pak sám skončil v péči lékařů

Mechanici se hned vrhli na vůz pojmenovaný pohádkově Shrek a opravili poškozený chladicí systém. "Voda byla na 130 stupních a olej na 160. Doufáme, že motor není moc 'načatej' a zvládne to. Ve středu se škrábeme do nadmořské výšky 5000 metrů, takže ho budeme dost potřebovat,“ dodal s obavami Prokop.

Aktuálně z cesty do bivaku... News from the route to bivouac... Zveřejnil(a) Martin Prokop Official dne 03. Leden 2017

Ještě větší drama se smutnějším koncem zažil včera motocyklista Lukáš Kvapil. Na prvním kontrolním bodě zastavil, aby pomohl soupeři, který upadl do bezvědomí. Po několika dalších kilometrech na rozbité trati sám upadl.

Podle informací týmu Big Shock Racing utrpěl frakturu ramene a nosu, s níž ho vrtulník přepravil do bivaku, a premiérový Dakar tak pro vojáka skončil.

Macíkův tajný trik proti vedru

S problémy bojoval i další motorkář David Pabiška. "Ráno jsem si myslel, že to vzdám, protože mně tekl benzín na nohu z vnitřní strany a bylo to velmi nepříjemný," popsal 41letý závodník své včerejší trable.

"Teď se to trochu uklidnilo, ale celou dobu na motorce mně to tam teklo a mám tam velký flek a je to dost bolestivé. Dakar je tak dlouhý, že se to do konce určitě zahojí," dodal s úsměvem.

Martin Macík mladší byl ve svém LIAZu blízko umístění v top 10, jenže ho v samém závěru zdržely neoznačené odstavené vozy, schované ve zvířeném prachu.

Ani druhého nejmladšího pilota kategorie kamionů vedra dosahující až 42 stupňů Celsia příliš nenadchla. „Vedro v kamionu, pokud navíc sedíte připoutaní a navlečení v kombinéze, je obrovské. Je potřeba hodně pít, jinak hrozí dehydratace. My jsme dostali nápad, jak se ochladit, a to nám dnes dost pomohlo. Z taktických důvodů ho ale nechceme prozrazovat,“ naznačil Macík.

Nejpříjemnějším českým překvapením v soutěži je zatím nováček Tomáš Kubiena, který je v soutěži čtyřkolkářů osmý.

"Jsem šťastný. Mám za sebou dobrý úvod premiérového startu na Dakaru. Bylo to ale hodně náročný, zejména těch prvních 39 kilometrů. V druhé etapě se mi vedrem doslova vařil benzín, což způsobuje zdejší vysoká teplota vzduchu. Vedro má také vliv na moji únavu a tak se těším na brzký spánek,“ přiznal v cíli druhé etapy rodák z Karviné.

Legendární navigátor Josef Kalina mluví o třetí etapě Rallye Dakar ze San Miguelu do San Salvadoru. | Video: Buggyra | 00:54

autor: Radek Vičík | před 53 minutami

Související články