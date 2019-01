Příběh nekončí. Kolomý se vrátí na Dakar v druhé polovině

před 34 minutami

I když Martina Kolomého na Rallye Dakar zradila technika, bruntálský pilot ve službách Buggyry se nevzdává, vrátí se na trať v druhé polovině soutěže.

S dalšími členy týmu se setkal až po dlouhé opravě během třetí etapy, která se protáhla až do čtvrtečního rána. "V dunách se jelo krásně, vyjížděli jsme k jednomu bodu a praskl nám kardan v půlce. Rozbil nám všechno, co rozbít šlo. Je to škoda, ale to je prostě Dakar," konstatoval Kolomý sportovně.

Návrat do bivaku přišel až v době se už soupeři dávno vydali na trať etapy číslo čtyři, takže po nadějích na celkové umístění byla veta.

"Jsem rád, že jsme v bivaku, protože to vypadalo na to, že v poušti setrváme delší dobu. Když jsem se v těch dunách rozhlédl kolem, viděl jsem to docela černě, ale pak jsme to nějak opravili. Máme za sebou velkou porci adrenalinu, ale auto je tady," povzdechl si 46letý pilot.

Jedno ví ale určitě. Na letošním Dakaru nekončí. Využije totiž novinky letošního ročníku, zvláštního hodnocení druhé poloviny rallye pro ty, kteří v té úvodní vypadli. "Kluci na něm udělají jen pár drobností a v neděli pojedeme dál, bohužel už mimo celkové pořadí. Budeme hodnoceni jen za druhou polovinu. Tato možnost je na Dakaru letos, tak ji využijeme," dodal Kolomý.