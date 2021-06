Vzhůru k výškám, nebo rotující nebe? Lounová se chystá na válku v dakarské poušti

Zpěvačka a herečka Olga Lounová se nikdy netajila tím, že miluje adrenalin. Nyní přijala další velkou výzvu, jako navigátorka se vydá na Rallye Dakar. Nebude to mít ale snadné.

Rodačka z Liberce se ve světě motoristického sportu pohybuje už řadu let. Má zkušenosti s navigováním i pilotováním rallyového vozu, závody do vrchu, motokárami či driftingem. Teď ji ale čeká Rallye Dakar, adrenalinová nálož vměstnaná do dvanácti lednových dnů.

"Vždycky jsem milovala výzvy. Závodění je, jako když jste ve válce. Je tam najednou tolik zážitků. Když přišla tahle nabídka, neváhala jsem ani okamžik," přiznala Lounová.

Nabídka dorazila od Martina Čábela v podobě místa kopilotky ve voze letos nové a už nyní populární kategorie Classic. Posádka pojede v barvách týmu Orion Moto Racing Group.

V této soutěži se utkávají starší speciály a klíčová zde není absolutní rychlost, ale navigace. Jde vlastně o druh jízdy pravidelnosti. Ani to však Lounové nebere chuť bojovat o čelní příčky.

"Jsem v krvi závodnice a nechci pouze dojíždět. Když bude šance, chceme se pokusit o skvělý výsledek," věří hvězda šoubyznsu, která po boku Čábely usedne do francouzského vozu Marta Murena.

Před startem v Saúdské Arábii ji ale čeká ještě hodně práce. Čtyřicetiletá umělkyně se stále drží ve skvělé formě, během koncertů předvádí doslova akrobatické kousky. Jenže Dakar klade na tělo trochu jinou zátěž.

"Už jsem měla nabídku do kamionu, ale tam tělo dostává velké rány. V autě je to také náročné, ale už ne tolik. Začínám s náročnou fyzickou přípravou," uvedla budoucí účastnice Dakaru. Zpěvačka a herečka se byla na nejtěžší dálkové rallye světa zatím jen podívat ještě v době, kdy se jela v Jižní Americe.

Jako spolujezdkyně v závodním voze nebude mít umělkyně žádné úlevy. "Budu muset trénovat výměnu kola," přiznala zpěvačka známá třeba albem nazvaným Rotující nebe s hitem K výškám.

Další novinkou bude pro Lounovou navigace na dakarský způsob. "Čeká nás ještě hodně práce. Máme profesionálního navigačního trenéra a v létě spolu absolvujeme několik veteránských jízd pravidelnosti. Taky si na sebe musíme zvykat, abychom se během těch dvou týdnů v poušti nepozabíjeli," řekl s úsměvem Čábela.

Účast nové posádky na Dakaru je výzvou i pro její tým. Orion Moto Racing Group totiž vůbec poprvé nasadí automobil, doposud byli jeho členy jen motorkáři a čtyřkolkáři.

"Bude to logisticky náročné. Musíme vytvořit dva nezávislé týmy, protože motorky a Classic startují v úplně jiný čas a také se jindy vracejí do bivaku. Ale aspoň si splním svůj životní sen a konečně bude mít kamion pro rychlou asistenci," zasnil se šéf týmu Ervín Krajčovič.

Také v kamionu se objeví člověk známý z televizní obrazovky. Bude jej řídit herec David Suchařípa, který má bohaté zkušenosti z rallye i okruhových závodů.