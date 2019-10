První hybridní kamion na Dakar vyšle Renault. Postavili ho v Česku

Tým MKR Technology nasadí na Rallye Dakar 2020 čtyři kamiony značky Renault. Jedním z nich vůbec vůbec první hybrid v této kategorii v dálkové soutěži.

V Židovicích na severu Čech se tak šéf stáje Mario Kress pustil do odvážného projektu. Původem německý inženýr v rámci v programu MKR Adventure staví kamiony pro Dakar od roku 2014.

"Jsme na prahu něčeho zcela nového. Pomocí týmu Riwald se nám podařilo jako prvním na světě postavit hybridní rallye kamion. Díky podepsané smlouvě jsou před námi tři roky jistoty, že můžeme na celém konceptu dále pracovat a vyvíjet ho, což nám dává určitý klid a prostor se dále zlepšovat. Cílem je dostat se do elitní pětky,"nastínil Kress ambiciózní plány.

Čtveřice pilotů dává týmu možnost vzájemné kooperace. Do hybridu nesoucí označení Renault C460 usedne pilot Gert Huzink z týmu Riwald Dakar. Jeho týmový kolega Pascal de Baar pojede s trambusovým speciálem Renault K520.

Stejný vůz povede při své dakarské premiéře jezdec Richard de Groot z týmu Firemen Dakar Team. A s typicky červeným kamionem s "čumákem" zvaným Sherpa pojede stálice týmu Mammoet Rallysport Martin van den Brink.

"Dakar není o síle jednoho kamionu. Dakar je o obrovském štěstí. Auto můžete mít silné, jak chcete, ale jde o tak náročnou soutěž, že stačí jedno zaváhání, jedno špatné rozhodnutí a jedna blbá náhoda a celý rok příprav jde do kytek. K dobrému umístění pak může pomoci pouze dobrá spolupráce. Jedinec toho sám příliš nezmůže," zafilozofoval si Kress.

Kamion s elektromotorem pojede ve třech strategiích. Elektrická síla mu dává okamžitou reakci. V momentě, kdy pilot sešlápne plyn, kamion rychleji akceleruje a teprve následně přichází na řadu dieselový motor, zatímco se elektrická podpora redukuje.

Druhá strategie přichází například v jemném písku feš feš, kdy má kamion vysoký odpor a dieselový agregát jede na svém limitu. Pilot tak požádá palubního technika o podporu elektromotoru.

Třetí strategie využití elektromotoru spočívá v šetření komponentů, protože benefitem elektromotoru je, že buď energii dává, anebo funguje jako alternátor, který energii vyrábí.

"Ve stejném momentě, kdy šetříte brzdy, protože kamion je brzděný elektromotorem, se současně dobíjí baterie. To platí nejen ve sjezdech a serpentinách, kterých bývá v závodě nesčetně, tak i na rychlých cestách, kdy je nutné prudce brzdit a hned zase akcelerovat. V těchto případech je velmi jednoduché přehřát brzdy. Pilot, který přemýšlí, ví, že to nemůže hnát dál, ale musí zpomalit. S hybridem, ale při akceleraci požívám elektrickou sílu a při brždění dobíjím baterii a šetřím brzdy. Mohu tedy jet rychleji a brzdit později. To je citelný benefit," dodal Kress.