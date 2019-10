Těžká dakarská generálka. Prokop po havárii sepsul pořadatele, Tománkovi šlo o život

View this post on Instagram

Day 3 of @rallyedumaroc . Not the day we wanted. After 75km a big ditch not written in the road book, damage 3 cars of the first 10 today included ours, then they closed that part of the road momentarily, luckily not more cars went thru there. Now we will try to repair and hopefully tomorrow have a clean day ✊️ __________________________________ Día 3 del @rallyedumaroc . No ha sido el día que esperábamos. A los 75 km de la etapa hemos pasado por una gran zanja no señalada en el Road book, dañando junto a otros 3 coches de los 10 primeros la suspensión, después, afortunadamente fue cerrada esa zona para evitar más problemas a la gente que llegaba por detrás. Ahora intentamos reparar y mañana a por un día limpio✊️ #toyotagazooracing #toyota #morocco