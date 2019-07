Macík vyhrál Baja Aragón. V poslední etapě jsme jeli téměř bez brzd, řekl

před 1 hodinou

Hned několik českých závodníků se prosadilo v soutěži Baja Aragón, která je součástí seriálu Světového poháru v cross country bajas a je součástí přípravy na Rallye Dakar. Martin Macík ovládl kategorii kamionů, Martin Prokop byl čtvrtý mezi automobily a Martin Michek skončil pátý mezi motocyklisty.

Prokop byl po první páteční etapě druhý, dnes ale klesl o dvě pozice. Nad jeho síly byla trojice pilotů továrního týmu Mini v čele s Argentincem Orlandem Terranovou.

"Nejsem úplně šťastný, protože jsme skončili na 4. místě. Bramborová medaile je ta nejhorší, která může být," uvedl Prokop na facebooku. "Závod ale nebyl tak špatný. Na začátku jsme sice měli problémy s brzdami a něco jsme ztratili na první erzetě, ale pak jsme dlouho drželi druhé místo a byli jsme odhodlaní bojovat o něj až do cíle. Bohužel, dvě auta byla rychlejší než my," řekl Prokop.

Pilot týmu MP Sports se v závodě představil poprvé po nedávné svatbě a na jeho výkonu to bylo znát. "Jak se říká, po svatbě každý závodník o vteřinu na kilák zpomalí. Ale nakonec ten rozdíl nebyl tak velký, takže tím to asi není. Škoda. Jinak super závody, skvělé svezení, ale to podium nás bude mrzet," dodal s úsměvem.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Francouz Michael Metge, který tak obhájil loňské vítězství. Páté místo bylo úspěchem pro Michka, který absolvoval první cross country rallye v kariéře.

"Je to pro mě nový zážitek, nové zkušenosti. Dnes jsem měl menší technické problémy, ale potřeboval jsem dojet do cíle, a to se podařilo. Doufám, že půjdeme dál krok po kroku," řekl Michek, jenž start ve Španělsku upřednostnil před Velkou cenou České republiky v Lokti. Příští rok by se totiž v barvách týmu MRG měl představit na Dakaru.

Spokojený byl v cíli v Macík, jenž se v závodě poprvé představil s kamionem Iveco a potřetí v kariéře ve Španělsku vyhrál. Jednou z toho ale jako navigátor otce.

"Jen na jistotu umí každý… V poslední etapě jsme jeli téměř bez brzd, takže jsem si parádně zařádil, s klukama jsme si ale doletěli pro první vítězství. Byl to krásný závod, který jsme si fakt užili," řekl Macík, za nímž skončil sedmý Jaroslav Valtr.