Nováček si na Baja Poland udělal mozoly, Macík byl pod palbou žaludů a naháněl diváky

před 1 hodinou

Další díl bojů o body ve Světovém poháru v cross country zavedl piloty dálkových soutěží do Polska.

Drawsko Pomorskie - Tři české posádky se sice v dálkové soutěži Baja Poland umístily v první šestce, ale ani jedna z nich v neděli nevystoupala na stupně vítězů. Vavříny v dalším dílu Světového poháru v cross country zůstaly souzeny Polákům a Rusům.

Nejlépe z českých zástupců na tratích v jednom z největších evropských vojenských polygonů dopadl celkově čtvrtý Martin Prokop, který ale i tak ztratil další body v boji o titul s Jakubem Przygoňskim v Mini, vítězem podniku s centrem ve Štětíně a Drawsku. Mezi Prokopem a Polákem zůstává o víkendu třetí Vladimir Vasiljev z Ruska s Toyotou.

Hned za zkušeným rallyovým pilotem se umístil Miroslav Zapletal v dalším Fordu. Kromě posunu na devátou příčku průběžného hodnocení Světového poháru se pilot černé "stopadesátky" udržel v boji o polský offroadový titul.

"Přibyly nám body v mistrovství Polska, takže nás na posledním polském závodě čeká závěrečný boj o titul," uvedl Zapletal na Facebooku.

Závod plný dramat zažil nováček ve Světovém poháru Petr Hozák. Bývalý úspěšný jezdec "klasických" rallye nasbíral na rozbitých polských cestách spoustu podlitin a mozolů, takže konečné šesté místo považuje při premiéře za velký úspěch.

"Pro mě je to tady všechno nové. Musím si zvykat na průběh dieselového motoru, což je úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý. Pro nedělní odpolední sekci jsem musel problémy s řazením vyřešit protažením páky na řadičce, jinak bych to asi nebyl schopný dojet. I přes to jsme jako jediní v odpolední sekci dokázali ve druhých průjezdech zrychlit. Jsme v cíli, a to byl také náš cíl," dodal pilot dieselového speciálu Hummer H3 RS, s nímž byl třetí v kategorii "nafťáků".

S automobily přijel změřit síly jediný kamion, za jehož volantem seděl Martin Macík junior. Nevedl si vůbec špatně a z 32 klasifikovaných strojů mu patřila 11. příčka.

"Byla to jedna z nejhezčích soutěží. Otvírali jsme lesy, protože pro kamion občas trať nebyla dostatečně široká, a několikrát jsme tak byli pod ostrou palbou žaludů. Létalo se vzduchem," popsal Macík boj LIAZu s polským terénem.

Na jedné rychlostní zkoušce kamion dokonce zamířil na okamžik mezi diváky, ale naštěstí se nikomu nic nestalo.

Video najdete ZDE