Alonso zatím poslal formuli 1 k ledu, začal přípravu na Rallye Dakar

Před Fernandem Alonsem stojí další výzva. Dvojnásobný mistr světa formule 1 chce startoval příští rok v lednu na Rallye Dakar. Do písečného dobrodružství přesunutého do Saúdské Arábie chce vyrazit za volantem Toyoty.

Získal dva tituly mistra světa formule 1. Vyhrál 32 Grand Prix včetně dvou triumfů v Monaku. Dvakrát stál na nejvyšším stupínku čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans a ovládl i 24h v Daytoně. Ve 38 letech by tak Fernando Alonso mohl pomýšlet na konec úspěšné kariéry.

Ale kdepak, populární Španěl našel novou motivaci. V pondělí Toyota oficiálně oznámila, že rodák z Ovieda začal intenzivní přípravu na start v lednové Rallye Dakar.

S vozem Toyota Hilux se už svezl v březnu v jihoafrické poušti Kalahari. To byla ale jenom "seznamovačka", teď už Alonsa čeká ostrý trénink. Bude ho absolvovat s týmem Gazoo South Africa, který Toyotu na Dakaru reprezentuje. Start na Dakaru ale ještě není jistý. Záleží na tom, zda se sám pilot bude cítit stoprocentně připravený.

"Fernando si březnové testy na jihu Afriky dokonale užil, byla to užitečná tréninková zkušenost. A kromě toho jsme byli svědky toho, jak se po každém usednutí za volant dokázal přizpůsobit a zlepšit," uvedl Glyn Hall, šéf týmu Toyota Gazoo SA.

Nejdřív start mimo soutěž

Brit v roli šéfa dakarského týmu si ale uvědomuje, že s rallye nemá Alonso příliš zkušeností. "Rallyové podniky jsou pro Fernanda novinkou, ale jsem si jistý, že má dovednosti a vervu se s touto výzvou úspěšně poprat. Jako úřadující šampioni z Dakaru s dlouhou historií v rallye jsme přesvědčeni o tom, že se nám bude s Fernandem dobře spolupracovat a v několika příštích měsících mu dodáme potřebnou sebejistotu pro ostré soutěže," připomněl Hall letošní triumf Násira Al-Attíji za volantem Toyoty.

Alonso začal v pondělí čtyřdenní testy v jihoafrické poušti. Poté se od 13. do 14. září zúčastní závodu Harrismith 400 v Jihoafrické republice, který je pátým dílem jihoafrické série v cross-country (SACCS). To bude ale zatím mimo soutěž.

Podle informací stránek motorsport.com má Španěl absolvovat začátkem října tradiční generálku na Rallye Dakar v Maroku a pak také závěrečný podnik SACCS.

Lednový start v Rallye Dakar, která do Saúdské Arábie zamířila po 11 letech soutěžení v Jižní Americe, hodně zamlžuje případný Alonsův návrat do formule 1. Itinerář Dakaru 2020 totiž počítá s koncem 17. ledna. A přitom testy formule tradičně začínají už ve druhé polovině ledna. Například letos to bylo osmnáctého.

Trojkoruna stále láká

Alonso také nemá moc možností, kam by šel. McLaren, který po loňské sezoně opustil, sází na mladé duo Carlos Sainz junior - Lando Norris. O Španěla nejeví zájem ani Mercedes, Ferrari či Red Bull a do průměrných týmů by zase nešel on.

Vedle Dakaru má úspěšný pilot příští rok ještě jeden cíl. Chce konečně pokořit závod na 500 mil v Indianapolisu. Ten jediný mu totiž chybí k zisku bájné Trojkoruny. Formuli 1 v Monaku a 24 hodin Le Mans už totiž vyhrál. Zatím takový "hattrick" dokázal vybojovat jen na přelomu 60. a 70. let Brit Graham Hill.