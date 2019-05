Alonsův sen o Trojkoruně se odkládá o další rok. Do Indy 500 se nekvalifikoval

před 1 hodinou

Fernando Alonso v McLarenu neuspěl ani v nedělní druhé části kvalifikace a na startu závodu 500 mil Indianapolis bude letos chybět. Rozplynul se tak jeho sen završit bájnou motoristickou Trojkorunu. Po vítězství ve formuli 1 v Monaku a loňském triumfu ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans potřebuje k jejímu zisku vyhrát právě ještě Indy 500.

Španělský jezdec startoval ve "Staré cihelně", jak se nejslavnějšímu americkému oválu přezdívá, už předloni. Dokonce 27 kol vedl, ale nakonec musel odstoupit kvůli poruše motoru Honda ve voze týmu McLaren-Honda-Andretti.

Letos McLaren nasadil vlastní tým, ale v Indianapolisu se španělskému jezdci vůbec nevedlo. Už ve středu měl po kontaktu s bariérou havárii, při níž notně poničil svůj monopost. Ani poté nedokázal zrychlit a v neděli neuspěl v souboji o poslední tři volná místa na startu závodu.

"Byl to bez debat náročný týden. V kvalifikaci jsme neuspěli ani s jiným nastavením vozu a přístupem k věci. Ta čtyři kola jsem jel naplno a s plynem na podlaze, ale nebyl jsem dostatečně rychlý. Není jednoduché závodit v rychlosti přes 227 mil/h (365 km/h, pozn. red.). Ale radši budu tady poslední 34., než abych seděl doma," uvedl Alonso.

Šéf McLarenu Zak Brown vyloučil, že by se pokusil dostat svoji hvězdu do Indy 500 tím, že by pro něj koupil místo v jiné stáji. V minulosti se tak často dělo, aby se na startu objevil preferovaný jezdec a jeho sponzoři. "Vrátíme se sem a budeme bojovat. Nechceme si to koupit, chceme si místo na startu zasloužit," uvedl boss McLaren Racing, pod něhož spadá i tým F1.

37letého Alonsa na poslední chvíli přeskočil o 14 let mladší Američan Kyle Kaiser. Zatímco dvojnásobný mistr světa F1 si ve čtyřech měřených kolech připsal průměrnou rychlost 227,353 mil/h (365,811 km/h), jeho soupeř v monopostu malé stáje Juncos Racing byl lepší o pouhé tři desetiny km/h.

Španěla v kvalifikaci porazila i Pippa Mannová, jediná žena tradičně v posledních letech startující v Indy 500. Naopak neuspěl další expilot F1, Brit Max Chliton. Na pole position bude tuto neděli stát Francouz Simon Pagenaud, v první řadě ho doplní američtí jezdci Ed Carpenter a Spencer Pigot.