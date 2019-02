Někdy bych vzteky rozkousal volant, přiznává Loprais. Afrika má pro něj své kouzlo

31. 1. 2019 10:16

Aleš Loprais byl na letošní Rallye Dakar jediným českým pilotem kamionu, který v řádné soutěži viděl cílovou rampu v Limě. Přes řadu technických problémů své Tatry skončil celkově pátý, což je jeho druhý nejlepší výsledek od přestěhování slavné soutěže na jih Ameriky. "Byla to náročná soutěž, ale osobně jsme zažil už mnohem těžší Dakary," uvedl čerstvě 39letý pilot v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Ochutnal jste peruánské pivo, nebo jste raději měl vlastní zásoby z domova?

Peruánské pivo jsem ochutnal hned potom, co došly zásoby z domova. (smích)

S tím, že to byl nejtěžší Dakar, jak říkají mnozí závodníci, nesouhlasíte?

Záleží, jak se na to podíváte. Byly tam momenty nejtěžších etap. Ale na druhou stranu pro mě byl nejtěžší Dakar ten, kde jsme bojovali o vítězství, po vyhrané etapě mi zaspal kopilot a přesouvali mě vrtulníkem do nemocnice. Pak pro mě byl těžší Dakar, kdy mi odešla baterie v autě a odpadl jsem de facto z prvního místa. Těch těžších bylo mnohem víc, když jsem třeba vypadl z druhého místa. Tento byl velmi náročný co do trasy a vyčerpanosti. Ale nejtěžší Dakar to pro mě osobně nebyl.

Jak Peruánci prožívali letošní ročník, který se jel jen na území jejich státu?

Velice pěkně, v Peru mám za ta léta spoustu kamarádů a fanoušků. Na druhou stranu, Argentina to prožívala ještě víc. Peruánští diváci jsou ovšem proškolenější a lepší, Argentinci byli občas šílení. Stojí proti vám zády a dělají si selfíčko a vůbec si neuvědomují, že vám to v kamionu nemusí vyjít nebo řachne pneumatika - a je to poslední selfíčko v životě.

V kauze fanouška přejetého Kabirovem v Kamazu jste se postavil na stranu ruského pilota. Jak velká část diváků se podle vašeho mínění chovala tak, že ohrožovali život svůj i jezdců?

Paradoxně je jich hodně. Místo toho, aby ředitelství soutěže pomáhalo řešit, aby se takové věci nestávaly, tak potrestá pilota, který za kolizi naprosto nemohl. To mi přijde zarážející. Jaký je problém, aby před tím přiletěla helikoptéra, která prověří trať tam a zpátky jen kvůli bezpečnosti a odežene diváky, kteří stojí tam, kde nemají? Nebo na tom místě sedne a tím je rozežene.

Takže řešení se dá nalézt…

Je to řešitelná věc, jde jen o otázku financí a chuti. Pro mě to je pořád příjemnější varianta, než to hodit na pilota, který o tom nevěděl. Není to blázen, a kdyby tu kolizi viděl, tak zastaví. Může to pro něj mít ještě další následky. Nevíte, jak se k tomu postaví jeho tým Kamaz. Kvůli takové kravině, že organizátor nezajistil bezpečí, si už možná nikdy nezazávodí. Nelíbí se mi, že jeho osud v závodě rozhodla parta neukázněných diváků.

Letošní Dakar nabídl vysoké duny, feš-feš, pisty i kamenitá koryta. Jaký typ tratě vyhovuje nejvíc vám a vašemu vozu?

Jednoznačně to jsou duny. Když jsme měli úbytek výkonu, právě tam jsme to byli schopni dotáhnout. Seděly mi i kamenité pasáže. Frustrující pro nás byl feš-feš a dlouhé pláně, kde nestíhal výkon motoru. Když jsme předjeli Kamaz nebo Iveco, tak nás za chvíli na rovině přehučely a na konci pláže jste je neviděli. V takové chvíli byste vzteky sežrali volant i se středovou konzolí.

Nový vůz je teď na vážkách

Jak Královna 69 snášela útrapy letošního ročníku?

Díky všem, kteří jí věnovali plnou lásku, to zvládala dobře, důstojně a úctyhodně. To ona nás dovezla do cíle.

Vylepšíte dál svoji Tatru, nebo postavíte úplně nový vůz?

To je otázka. Chtěl jsem stavět nový vůz. Teď mě všichni kluci přesvědčují, ať upravíme současný, který je otestovaný. Znám mince obou stran, tak uvidíme. Nejradši bych udělal obojí.

Jak by podle vás vypadal ideální itinerář Rallye Dakar?

V Africe, kde by byla plná konkurence jako v Jižní Americe, a mediálním zájmem, jaký je v Jižní Americe. S tím, že bychom byli konečně na Silvestra doma. Bylo by to celé pohodovější, logisticky méně náročné a ve finále by to byla krásná rallye, na níž by se dalo krásně předjíždět. Ta Afrika má své nádherné kouzlo a navíc se nám tam vždycky dařilo.