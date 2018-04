Lacko dostal k obhajobě titulu nového parťáka. Za Buggyru pojede poprvé Brit

před 6 hodinami

David Vršecký se zaměří na obhajobu titulu v Číně a vývoje nového tahače pro mistrovství Evropy.

Most - Týmovým kolegou Adama Lacka v Buggyře bude v nadcházející sezoně mistrovství Evropy tahačů Brit Oly Janes. Nahradí Davida Vršeckého, jenž v minulém roce trochu neplánovaně po boku úřadujícího kontinentálního šampiona dopomohl roudnické stáji k triumfu v poháru konstruktérů. Vršecký se bude letos věnovat vývoji nového tahače a představí se v čínském mistrovství, kde bude obhajovat loňské vítězství.

"Překonat loňský rok je prakticky nemožné, protože vedle Evropy jsme ovládli i šampionáty v Číně a v Indii, která se letos nepojede," podotkl šéf Buggyry Jan Kalivoda na úterní tiskové konferenci v Mostě.

Díky přesunu Vršeckého zpět k vývoji je nepravděpodobné, že by tým opět ovládl Pohár konstruktérů. "Konkurenci sledujeme po očku celou zimu a určitě bude zajímavá. Adam se určitě pokusí o titul, ale nebude to mít jednoduché. Nerad se nudí a myslím, že se nudit nebude," pousmál se Kalivoda.

Třiatřicetiletý Lacko loni dosáhl největšího úspěchu kariéry a rád by na něj navázal. I on si ale uvědomuje, že jej čekají těžké boje a bude mít vedle Jochena Hahna z Německa víc těžkých soupeřů.

"Letos to bude nabitější než loni. Jochen měl loni nové auto, získával zkušenosti s ním a teď bude ještě lepší. Navíc i jezdců bude více. Na dnešním testování v Mostě je 13 aut, to nikde nepamatuju. Svědčí o tom, že by sezona mohla být zajímavá," uvedl Lacko, jemuž se nedávno narodila dcera. Bude se tak snažit získat druhý titul pro druhého potomka.

Do nové sezony Lacko vyrazí bez svého oblíbeného čísla 55. Rozhodl se jako mistr jezdit s jedničkou. "Zvítězil rozum," pousmál se. "Je to lepší z marketingového hlediska a navíc jsem nikdy s jedničkou nejel. Tak jsem si řekl, že bychom to mohli zkusit," vysvětlil Lacko. Závodit bude i ve speciální zlaté helmě, kterou od týmu po loňském triumfu dostal. "Už když jsem ji dostal, tak jsem říkal, že nezůstane doma a určitě ji provětrám."

Vršecký loni neplánovaně absolvoval většinu závodů ME, letos se bude soustředit na stavbu nového tahače. "Chceme jej postavit dlouhodobě a letos se tomu budeme naplno věnovat. A chceme postavit lepší auto, než je současné, bez kompromisů, které jsme teď museli dělat," uvedl Vršecký.

Pokud vše půjde podle plánů, chce nový model Buggyra nasadit jako třetí vůz ještě letos. "A bylo by fantastické, kdyby se nám podařilo jej postavit a představit v Mostě. Jak už ale bylo řečeno, nechceme dělat kompromisy. Musí být připravené," uvedl Kalivoda.

Letošní ročník ME začne 26. a 27. května v Misanu. V Mostě se pojede pátý závod osmidílného seriálu na začátku září.