Buggyra hledá Superstar. Jako první testoval rallyový šampion Prokop

před 13 minutami

Martin Prokop se poprvé v životě svezl v okruhovém tahači Buggyra. Roudnický tým začal hledání případné náhrady za Davida Vršeckého.

Most - Ještě ani pořádně neoschlo šampaňské v Jaramě oslavující dva tituly Buggyry v okruhové ME tahačů a roudnický celek už začal přípravu na novou sezonu. Vzhledem, k vleklým zdravotním problémům Davida Vršeckého začalo "oťukávání" jeho případných nástupců. Ve středu a čtvrtek v Mostě obří tahač testoval rallyový pilot Martin Prokop.

Vítěz kategorie JWRC v MS v rallye z roku 2009 nebyl v garážích Buggyry nováčkem. S týmem absolvoval dálkovou soutěž za volantem Tatry a spolupráce probíhala i na Rallye Dakar, kde Prokop závodí s osobní autem Ford. Ovšem v Mostě přišla okruhová premiéra.

"Buggyru moc dobře znám. V minulosti jsem s nimi již nějaký závod absolvoval, ale jednalo se spíše o rallye. V okruhovém autě jsem seděl vůbec poprvé, nejdřív jsem se toho trochu bál ale zároveň těšil. Nevěděl jsem, co od toho mám očekávat, ale nakonec mě svezení velmi mile překvapilo. Ten výkon a rozsah je opravdu obrovský a na první pohled si to člověk v takovém monstru vůbec nedovede představit," řekl nadšený Prokop.

Ale o tom to, že by se rozhodl pro velký přestup ze šotoliny na asfalt, zatím jihlavský jezdec zatím jen přemýšlí. "Mluvit o tom, že příští sezonu pojedu okruhy jako druhý pilot vedle Adama Lacka je však zatím hodně předčasné," dodal.

O pozici druhého pilota se hned od konce velmi úspěšné sezony vedou rozsáhlá jednání. "Momentálně víme pouze to, že jedničkou bude opět Adam. Na pozici druhého pilota máme několik kandidátů. Času je ale do začátku sezony ještě docela dost a my nechceme nic uspěchat," řekl manažer Buggyry Jan Kalivoda.