Podívejte se do historie značky Buggyra, která letos oslaví 50 let své existence. Původně designérské logo je už dvě desítky let synonymem úspěšného závodního týmu z Roudnice nad Labem, který k okruhům v posledních letech přidává i kamiony na Rallye Dakar.

autor: Radek Vičík | před 1 hodinou