"Byla dobrá." Lacko si užil vyrovnanou sezonu, teď chce dohnat suverénního Němce

Jarama (Od našeho zpravodaje) - Adam Lacko při premiéře nové Buggyry VK50 jen těsně neobhájil druhé místo v ME tahačů na okruzích. "Být mezi top 3 se vždycky počítá. Navíc v závěru sezony jsme dokázali držet krok se suverénem Hahnem," uvedl český pilot v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz, ČTK a Truck Magazín ve španělské Jaramě, která hostila poslední závod sezony.

Bylo horší jezdit se břichem sešitým po operaci jako loni, nebo letos krotit nový závodní speciál?

Určitě ten loňský rok. To bylo bolestivé. Auto se vždycky nějak dá vyladit. Ale loni zase nebyla taková konkurence jako v této sezoně. Na jejím začátku jsme spekulovali, jestli VK50 vůbec vytáhneme na závody. A nakonec to dopadlo takhle, takže jsem spokojený.

Škoda, že nedopadla druhá pozice, ale to je už historie. Jezdec chce samozřejmě vždycky víc, pokud není vítěz. Být mezi top 3 se vždycky počítá. Navíc v závěru sezony jsme dokázali držet s Jochenem (Hahnem, staronovým evropským šampionem, pozn. red.) držet krok a v neděli jsem v Jaramě vyhrál kvalifikaci.

Kdy přišla ta klíčová ztráta, která vás v konečném účtování stála v souboji s Antoniem Albacetem druhé místo v evropském šampionátu?

Zásadní bylo Maďarsko, kde jsme posbírali jenom devět bodů. To byl velký prů**r. To, že nejelo v Mostě v neděli za deště, bylo pro všechny stejné. To bych moc neřešil. Ale druhé místo nám uteklo s konečnou platností v Zolderu. Tam praskl brzdový kotouč. Antonio vyhrál, já jsem nedojel, a on tak na mě získal deset bodů. S nimi by všechno bylo jinak.

Letos bylo jeden velký problém FIA. V Maďarsku se ukázalo, že tresty za překročení maximální rychlosti šly na vrub jejich signálu. V Le Mans neřešilo, když jsme jim na videu ukázali, že Albacete srazil čtyři kuželky a měl být potrestán za porušování limitu trati. Obecně mám pocit, že se závodí v rukavičkách. Jak říká David Vršecký: Já pamatuju ještě doby, kdy se závodilo za deště.

Lov dat a další nový speciál

Už je nový tahač Buggyra v takovém stavu, v jakém byste si ho představoval?

Určitě to není ideál. Chce to spoustu práce a hlavně spoustu dat. Letos jsme sbírali data úplně nová, protože s loňským autem to nešlo dost dobře porovnávat. Jako bysme přijeli na každý okruh poprvé a museli jsme vymyslet nastavení během prvních dvou volných tréninků. Máme nové auto, nové tlumiče. Ty nám navíc přišly až v půlce sezony, takže od půlky sezony začalo další učení.

Víte, co chcete přes zimu na VK50 změnit?

Vypadá to, že na příští rok postavíme zcela nový závoďák. Na něm bychom chtěli udělat zásadní změny už od výroby.

Na co jste si v novém voze nejhůře zvykal?

Nejdřív jsme zkoušeli úplně jiný brzdový systém. Kluky jsem pořád přesvědčoval, že si na něj zvyknu, ale všechna data byla proti. Až jsme se vrátili k původnímu systému, ale inovovanému, a pak to najednou začalo dobře brzdit. To je prostě vývoj auta. Buďto se přesvědčíme o tom, že nová věc bude fungovat, nebo to fungovat nebude.

Tajemství Hahnovy suverenity

Čím to, že se letos závodní pole za suverénním Hahnem tolik vyrovnalo?

Každý už má nové auto. Jochen prodal hodně Ivec, která jsou fakt silná. Ale my jsme jim schopni konkurovat. Mladší jezdci, jako například Sascha Lenz, vyspěli, zrychlili a občas vystrčí růžky. My se nesmíme nechat a musíme mít ty růžky větší. Nebo spíš parohy (smích). A být stále lepší a lepší.

Navíc Němci už nejsou vůči sobě tak přátelští jako loni, vůbec nic si na trati nedarovali. I tam vidím důvod, proč se pořadí tak vyrovnalo. V čele si teď - s výjimkou Jochena - navzájem krademe body. V top 8 se stále točí ta samá jména, jen v jiném pořadí. Letošní sezona se mi díky té vyrovnanosti moc líbila.

Bude těžké se vyrovnat dnes už šestinásobnému mistru Evropy Jochenu Hahnovi?

Přes zimu musíme zamakat a příští rok mu zkusíme obhajobu překazit. On sám říká, že má v autě něco, co je podle pravidel, ale na co konkurence ještě nepřišla. Asi jako když v F1 míval Red Bull aerodynamiku, na kterou ostatní stáje nestačily a díky níž Sebastian Vettel získal čtyři tituly. Ale už to není vteřina jako na začátku sezony, teď třeba jen desetinka nebo dvě. Je vidět, že se k Hahnovi postupně dostáváme blíž a blíž. Ale ještě tam trochu chybí.

Jaký progres udělal letos váš týmový kolega Oly Janes?

Vyhrál Grammer Cup a začal zajíždět stabilnější výsledky. Už nebylo jako na houpačce. Ne, že by nějak výrazně zrychlil, ale stabilizoval se.

Ale jeho body v Poháru konstruktérů chybějí pořád.

Samozřejmě, kdyby jezdil o trošku líp aspoň do té desítky, měli bychom v konstruktérech bodů víc. Letos jsme dopadli třetí. Máme takové dvě trojčičky. Takže ve škole by to bylo dobrý a myslím si, že může být spokojení.