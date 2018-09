"Vodník" Lacko si ve zmoklém Mostě hrál se soupeři jako na PlayStation

před 59 minutami

Adam Lacko ovládl první den závodů mistrovství Evropy tahačů na okruzích. K radosti plných tribun vyhrál obě jízdy.

Most - Nad mosteckým autodromem se v soboty honily mraky a asfalt zkrápěly proudy deště, ale Adam Lacko si nevlídné počasí užíval. Obhájce titulu mistra Evropy tahačů na okruzích totiž závodění na vodě miluje. To pilot Buggyry předvedl před domácími fanoušky, když obě jízdy vyhrál.

Cesta k vítězství přitom nebyla nijak snadná. V první jízdě startoval ze třetího místa, v druhé dokonce až z osmého. Přesto se letos poprvé dvakrát po sobě postavil na nejvyšší ze stupňů vítězů.

Na cestě za dvojitým triumfem přitom musel během sobotních jízd předjet celkem devět soupeřů. "To je slušné, ne?" řekl Lacko se smíchem v boxech Buggyry. "To bylo jako na PlayStation s nastavenou poloviční umělou inteligencí soupeřů," dodal pobaveně.

Ale zase tak lehké to nebylo. 33letého jezdce notně mrzela nevydařená kvalifikace, v níž obsadil až šesté místo. "Měřák bylo jediné, co mě dneska nevyšlo. Naštěstí tři soupeři dostali trest za to, že jeli rychlé kolo pod žlutou vlajkou," vysvětlil český jezdec změny na startovním roštu, které ho katapultovaly na třetí místo.

V první jízdě trvala jen tři kola a Buggyra se dostala před Němce Saschu Lenze do vedení a první místo si Lacko pohlídla až do cíle.

To druhá jízda přinesla vedle drama a rozhodla ji až poslední zatáčka. Rodák z Čeladné si v ní nečekaně z vnější stopy "došlápl" na lídra Reného Reinerta. Nevídaným manévrem se dostal před MAN a podruhé za sebou rozjásal zaplněné tribuny Autodromu Most.

Většina domácích fanoušků přitom při nájezdu do cílové rovinky už počítala s tím, že Mostem napodruhé česká hymna pro vítěze znít nebude. Ale manažer Buggyry Jan Kalivoda si myslel něco jiného: "Adam je bojovník a nevzdá se do poslední chvíle. Nějaký takový manévr jsem čekal."

Při souboji o první příčku Lacko sestřelil jeden označovač, který vytyčuje stopu v zatáčce. Jenže to bylo v závodě poprvé, takže se to obešlo bez trestu. Naopak od jury se mu dostalo nevídané pochvaly.

"Byla to naprosto čistá akce Do Reinerta nenajel, naopak se vyhýbal kolizi. Adam dokonce slyšel, že to byl brilantní manévr," sdělil Kalivoda.

Před dvěma nedělními jízdami ubral obhájce titulu z náskoku Jochena Hahna 13 bodů. Nyní oba nejlepší piloty světa rychlých tahačů dělí 44 bodů.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů v Mostě:

1. jízda: 1. Lacko (ČR/Buggyra) 27:00,432, 2. Lenz (Něm./MAN) -1,857, 3. Hahn (Něm./Iveco) -5,530, …15. Vojtíšek (ČR/MAN) -1:25,947.

2. jízda: 1. Lacko 27:27,781, 2. Reinert (Něm./MAN) -0,168, 3. Kiss (Maď./Mercedes) -0,604, …11. Vojtíšek -54,846.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 205, 2. Lacko 161, 3. Kiss 137.